北士科技園區 T17、T18招商案 由新光人壽得標

由北市府辦理的台北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）及93地號（T18街廓）市有土地設定地上權案，於今（13）日下午辦理開標作業，其中88地號（T17街廓）計一家廠商參與投標，由新光人壽保險公司以投標權利金28億元得標（權利金底價為21億9,007.5萬餘元），溢價率達27.85%；93地號（T18街廓）計一家廠商參與投標，由新光人壽保險公司以投標權利金16億200萬元得標（權利金底價為14億6,627.7萬餘元），溢價率達9.26%。兩案地上權存續期間為50年，未來預估民間投資金額可達140億元以上。

產業局表示，本次公告招商標的88地號（T17街廓）及93地號（T18街廓）採兩階段開標（資格審查、開啟價格標），已順利標脫，另有91地號（T16街廓）基地採三階段開標（資格審查、投資計畫書評選、開啟價格標），亦已於今年9月30日上午截標，後續將依程序進行相關作業。

北投士林科技園區擁有近25公頃的科技產業專用區，周邊備具豐沛產業資源及便捷交通路網，將繼內科、南軟後成為臺北市下一個產業發展引擎。本次招標的三塊市有地，其中T16街廓面積達4.49公頃、T17街廓面積約2.29公頃、T18街廓面積1.6公頃，建蔽率為50%、容積率300%，未來可提供生產製造空間、辦公室、生技醫療應用設施、支援性服務業及企業總部等使用。

北市府因應產業趨勢將推動北投士林科技園區朝向「智慧跨域園區」發展，並以T16、T17、T18市有地作為示範基地，引入資通訊、生技及新興科技等高端產業，吸引旗艦企業進駐，擴展台北科技廊帶能量。