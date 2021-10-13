元富證獲2021台灣永續行動獎肯定

新光金控旗下元富證券（2856）以「投資賦能 金融教育GO FUN」專案獲「2021 TSAA台灣永續行動獎」肯定。元富證券以校園活動贊助、競賽、講座及社區公益活動為四大主軸，積極推動全齡金融教育。頒獎典禮於今日舉行，由元富證券董事長陳俊宏代表出席受獎。

「台灣永續行動獎」為國內表揚聯合國永續發展目標實踐成果之重要獎項。元富證券長期投入金融教育推廣，以提升全齡金融素養為願景，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，開展多樣化的活動，營造金融教育生活化的環境。

FinTeach校園金融教育贊助活動鼓勵學生發揮所長，在舉辦校園活動時，以學生影響學生的方式，推廣金融教育。元富證券不僅提供經費贊助，也與學生進行App合作、講師分享、擔任競賽評審等合作，整合各項資源，以培養年輕人學習理財的風氣。

翻轉學堂投資講座自2018年起，每月固定舉辦，開放民眾免費報名參與。講座從實體活動到開展線上直播模式，透過廣邀財經網紅及元富內部的講師，為投資人帶來包羅萬象的投資知識與產業新知，也運用YouTube平台，拓展年輕族群學習投資的管道，落實普惠金融的精神。投資說明會包含投資商品說明會、投資展望說明會、季度投資分析等，並發揮元富證券於生技醫療領域累積的專業，舉辦生技投資講座，帶領投資人了解市場動向。

元富盃尋找潛力股競賽為首個以撰寫個股研究報告為主題的競賽，藉由提供學生實戰舞台，培養學生研究個股及產業的能力。競賽不僅由元富投顧研究團隊擔任評審，也提供優秀的參賽者優先就業機會，盼增進學生與業界之間的交流，在強化學生投資觀念的同時，也彌補產學落差。

遍地開花活動將金融教育結合社區關懷，由元富全台據點與各地單位進行合作，向孩童及長者宣導儲蓄及防詐騙的重要性，達成在地教育，將社會影響力遍及全台。元富證券藉由捍衛不同的族群對金融知識的受教權，呼應聯合國SDGs消除貧窮、教育品質及減少不平等三項目標，未來將持續發揮券商的專業角色，在推動各項活動時，善盡企業社會責任，為社會注入更多正向能量。