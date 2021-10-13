快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

一銀力挺都更危老重建 核准122件、金額逾800億

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
第一銀行核准都更及危老重建逾800億元。 報系資料照片
第一銀行核准都更及危老重建逾800億元。 報系資料照片

921大地震發生過後22年，各地改善危險建築的步伐沒有停過，其中銀行發揮關鍵力量；第一銀行力挺政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至9月底，累計核准都更及危老案件達122件，核准金額逾800億元。第一銀行董事長邱月琴表示，將可創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

台灣地震頻繁，老舊建築物耐震能力恐不足，邱月琴認為，銀行不應該等災難發生了才幫助重建，應該在災難未發生前就予以協助，都市更新與危老重建可以照顧到許許多多的中產階級及弱勢族群，協助重建起更安全、更環保、更舒適、更健康的家園，創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

例如位於台北市仁愛路跟光復南路口的「尚華仁愛大樓」，其混凝土壓力測試達不到標準，由黃單被改貼為紅單，住戶只能決定重建，但過程中有建商來談合建 ，卻要從中抽成35％，等於15樓抽掉五個多樓層，只剩九個樓層讓原住戶分配，當然談不攏。

但自地自建，由住戶自行籌組更新會，卻又涉及都市更新法規、建築法規、建築設計、會計稅務、估價選配及面臨到資金籌措的問題，第一銀行陪同住戶一起走過三年半的整合過程，終於看到尚華仁愛大樓開工破土。

921大地震受災戶「埔里中華商場」也是好不容易等到籌組更新會進行重建，卻因內部整合延誤921重建基金的協助，讓中華商場的重建之路遙遙無期。就在陷入絕望之際，第一銀行承作「尚華仁愛大樓都市更新自建案」新聞曝光，讓新任理監事及住戶重新燃起一絲希望。

經過第一銀行都更團隊詳細說明都市更新整體融資架構及內容後，終於取得更新會及住戶認同，接受全盤風險考量的更新規畫，一銀繼「尚華仁愛大樓都市更新自建融資案」後，再次以提供100％的全額融資方式協助「埔里鎮中華商場都市更新自建」。

有別於尚華仁愛大樓跟埔里中華商場係因921地震受損或倒塌受迫重建，水源路四 、五期整宅為當初台北市政府為安置公共工程拆遷戶而興建的整建住宅，其屋齡都已超過50年，住戶卻都還住在裡面。更新前每戶不足10坪的居住環境、無停車位，生活空間狹小窳陋，更有漏水、治安、牆壁損毀及消防安全等嚴重問題而自願更新重建。

自力更新不同於一般都市更新案，實施者並非建設公司，而是由原住戶自己發起籌組更新會。但由於更新會屬非營利組織，沒有收入及資產，而且住戶間的資力 、所得、教育程度與訴求均大不相同，尤其該案原地主超過170人，人數眾多、土地產權複雜，增添整合與融資難度。

經過量身訂作融資服務架構，讓原住戶們在更新重建期間不必擔心龐大重建資金 ，即可將鴿子屋變身千萬幸福宅，歷經近12個寒暑，一銀從整合、規劃、都更核定、融資核定到完工交屋，終於在2018年讓水源路四、五期整宅都更案原地主順利搬回新家。

都市更新 第一銀行 921大地震 一銀 都更

延伸閱讀

棒球隊學生訓練昏迷不治 陳其邁：調查小組釐真相

高雄市立鳳山醫院新大樓啟用 擴大鳳山醫療量能

林柏宏挑戰驚悚獨角戲 王可元直搗男色三溫暖

高雄城市共同記憶消失變大樓 林于凱：都委會要把關

相關新聞

通膨恐來襲、央行不應忽視 陳南光示警：以後沒那麼幸運

央行副總裁陳南光表示，台灣長期長期通膨偏低，除過去全球性通膨與通膨預期穩定外，與國內政策性因素以及房租設算方式也有關係。...

LINE Bank射創新三箭 銀行首家「免讀卡機」升級帳戶

根據金管會統計，LINE Bank甫開業已躍昇為2021年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。努力站穩腳步的同時，LINE...

養老金遭詐騙案例多 微型安養信託夯

金管會積極推動「信託2.0」，希望信託落實普惠金融。國泰世華銀今年7月推出「微型安養信託」，提供民眾更便利的服務安心養老...

康健人壽新老闆熟悉台灣，曾想PK掉老爸工作的AIG

美國信諾集團（Cigna）在台灣時間10月8日上午9點宣布，將出售包括台灣康健人壽在內等七國子公司股權，跟今年4月間宣布...

從金融科技談傳統銀行的危機與轉機

近百年來是人類歷史上變化最大的一百年。從工業革命（動力與機械的發明）、資訊革命（半導體技術的精進與電腦的普及）、到網路革命（網際網路與行動裝置的普及），每一次都是帶來人類社會結構性的改變，也讓財富產生了大量的轉移。

台幣貶1.06角 最強亞幣寶座易主

通膨壓力高漲，美元指數強勢上漲，外資昨（12）日上演股匯雙殺，在台股擴大賣超168.2億元，加權指數終場大跌177點收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。