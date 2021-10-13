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統一證獲2021TSAA台灣永續行動獎銅獎 助孩童探索未來

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
以「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變」專案獲2021 TSAA台灣永續行動獎肯定，立法院副院長蔡其昌(左)頒獎，統一證券財務部副總安芝立(右)代表授獎。（統一證券/提供）
以「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變」專案獲2021 TSAA台灣永續行動獎肯定，立法院副院長蔡其昌(左)頒獎，統一證券財務部副總安芝立(右)代表授獎。（統一證券/提供）

台灣永續能源研究基金會舉辦2021第一屆「TSAA台灣永續行動獎」，今（13）日舉行頒獎典禮，統一證券（2855）以「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變」專案，自225件參賽作品中脫穎而出，榮獲2021 TSAA台灣永續行動獎銅獎殊榮，充分展現統一證券在實踐聯合國永續發展目標的實質貢獻與影響力。

統一證券以「授人以魚，不如授人以漁」的理念出發，期望透過業務核心職能，實踐聯合國永續發展目標項「消除貧窮」、「就業與經濟成長」、「教育品質」等指標，發起「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變」專案，客戶於2020年度證券戶下單一次，統一證券便捐款10元於兒福聯盟「小舵手助學計劃-弱勢學童職業體驗」，讓孩子拓展視野並體驗各類職業，瞭解自己未來的工作意向，提早做好求職規劃。

統一證券憑藉拓展價值鏈並環扣利害關係人網絡，以及結合證券核心業務，發揮業務員人際網絡拓展力，將資源精準規劃，活動提前3個月便達成捐款目標110萬元。統一證券期待透過大家參與活動的力量，喚起大家對弱勢學童職前教育的重視，以及發揮專案的可拓展性以及可複製性，呼應「改變只要一點點，但需要由您開始給予改變」專案宗旨。

統一證券透過與利害關係人不斷的溝通與成長，整合聯合國4大永續發展目標，結合核心業務優勢作為永續發展4大發展核心目標「CORE」-「貼心服務-Comfortableness」、「職涯發展-Opportunity」、「社會責任-Responsibility」、「幸福共榮-Equality」，並將其融合落實於EGS三大領域，期待達成打造永續韌性、幸福共榮、低碳樂活之永續願景，期許透過企業社會責任的實踐力，創造統一證券的永續影響力。

聯合國 捐款

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