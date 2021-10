LINE Bank射創新三箭 銀行首家「免讀卡機」升級帳戶

根據金管會統計,LINE Bank甫開業已躍昇為2021年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。努力站穩腳步的同時,LINE Bank也不斷追求市場差異化來強化己身優勢。

自2021年9月開始,LINE Bank優化線上帳戶升級流程,用戶不但免插卡,更能捨棄「晶片卡讀卡機」,只要持「自然人憑證」透過「近距離無線通訊(NFC, Near Field Communication)」於LINE Bank App完成手機感應,最快5秒線上完成數位帳戶升級,提升非約定轉帳限額,全程不需要使用電腦與讀卡機。

此外,沒有實體分行的狀況下,客戶與LINE Bank的第一關接觸點就在於「線上客服」。為了強化線上客服功能,LINE Bank不但打造「雙地點」客服中心,以確保客服營運24小時不中斷,更打造完整Chatbot智能客服體系,亦是國內銀行業第一家引進LINE to Call服務的品牌,並引進「數位生物辨識技術」優化eKYC(Electronic Know Your Customer),強化特定交易和手續的客戶辨識程度。

銀行首家!LINE Bank更新API讓用戶「免跑實體」、「免讀卡機」升數位帳戶

「近距離無線通訊(NFC, Near Field Communication)」在市場上並非全新技術,民眾最常使用NFC實體場景包含捷運、商店等處,可實現快速感應付款,但是過去從未有銀行將NFC用於帳戶升級。隨著政府支持創新技術,內政部於民國106年8月1日後發行之新式「自然人憑證」即支援NFC,LINE Bank今年9月起,透過更新APP NFC感應元件,進一步讓NFC場景更加多元化。

LINE Bank為首家透過NFC感應即可完成數位帳戶升級的銀行,讓用戶「免跑實體」、「免讀卡機」。用戶只要持具有NFC感應功能的手機(iOS 14 / iPhone7以上、支援NFC的Android裝置),再將自然人憑證放置於手機NFC感應區域進行讀取,快速完成驗證後,即可升級為進階帳戶,馬上提升非約定轉帳之轉帳限額。免跑實體、免用電腦與讀卡機操作,解放過去升級帳戶的繁瑣流程,帶來便利的嶄新金融體驗,最快可於5秒內感應讀卡,即刻完成帳戶升級。

目前LINE Bank數位帳戶每筆、每天、每月跨行非約定轉帳限額分別為1萬、3萬、5萬元。用戶升級為進階帳戶後,可擁有更高的非約定轉帳限額,行動銀行非約定轉帳限額提升為每筆、每天、每月各為5萬、10萬、20萬元。如果一併考量LINE Bank提供的行動銀行跨行轉帳優惠次數每月88次,LINE Bank的「轉帳」服務優勢,又再躍進一步。

純網銀LINE Bank專注於線上金融服務,24小時客服中心,以數位智能客服、視訊客服、電話客服、文字客服等多種方式竭盡所能為客戶提供服務,其中智能客服解決客服中心超過八成以上客戶進線問題,截至開業以來,智能客服累積訊息筆數已經超過200萬筆。目前Chatbot運用「機器學習」以及「NLU自然語意理解訓練」持續提升聰明度,迭代優化擴增知識範圍,更精準又快速排解用戶問題。

此外,LINE Bank也是銀行業第一家採用LINE to Call服務的銀行,如用戶需要真人電話服務,可直接在LINE Bank的LINE官方帳號輸入「語音客服」,即可透過LINE to Call撥打網路電話給客服(免付市話費),即便用戶人在國外亦可使用此項服務,不受地域限制。