LINE Bank射創新三箭 銀行首家「免讀卡機」升級帳戶

根據金管會統計，LINE Bank甫開業已躍昇為2021年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。努力站穩腳步的同時，LINE Bank也不斷追求市場差異化來強化己身優勢。

自2021年9月開始，LINE Bank優化線上帳戶升級流程，用戶不但免插卡，更能捨棄「晶片卡讀卡機」，只要持「自然人憑證」透過「近距離無線通訊（NFC, Near Field Communication）」於LINE Bank App完成手機感應，最快5秒線上完成數位帳戶升級，提升非約定轉帳限額，全程不需要使用電腦與讀卡機。

此外，沒有實體分行的狀況下，客戶與LINE Bank的第一關接觸點就在於「線上客服」。為了強化線上客服功能，LINE Bank不但打造「雙地點」客服中心，以確保客服營運24小時不中斷，更打造完整Chatbot智能客服體系，亦是國內銀行業第一家引進LINE to Call服務的品牌，並引進「數位生物辨識技術」優化eKYC（Electronic Know Your Customer），強化特定交易和手續的客戶辨識程度。

銀行首家！LINE Bank更新API讓用戶「免跑實體」、「免讀卡機」升數位帳戶

「近距離無線通訊（NFC, Near Field Communication）」在市場上並非全新技術，民眾最常使用NFC實體場景包含捷運、商店等處，可實現快速感應付款，但是過去從未有銀行將NFC用於帳戶升級。隨著政府支持創新技術，內政部於民國106年8月1日後發行之新式「自然人憑證」即支援NFC，LINE Bank今年9月起，透過更新APP NFC感應元件，進一步讓NFC場景更加多元化。

LINE Bank為首家透過NFC感應即可完成數位帳戶升級的銀行，讓用戶「免跑實體」、「免讀卡機」。用戶只要持具有NFC感應功能的手機（iOS 14 / iPhone7以上、支援NFC的Android裝置），再將自然人憑證放置於手機NFC感應區域進行讀取，快速完成驗證後，即可升級為進階帳戶，馬上提升非約定轉帳之轉帳限額。免跑實體、免用電腦與讀卡機操作，解放過去升級帳戶的繁瑣流程，帶來便利的嶄新金融體驗，最快可於5秒內感應讀卡，即刻完成帳戶升級。

目前LINE Bank數位帳戶每筆、每天、每月跨行非約定轉帳限額分別為1萬、3萬、5萬元。用戶升級為進階帳戶後，可擁有更高的非約定轉帳限額，行動銀行非約定轉帳限額提升為每筆、每天、每月各為5萬、10萬、20萬元。如果一併考量LINE Bank提供的行動銀行跨行轉帳優惠次數每月88次，LINE Bank的「轉帳」服務優勢，又再躍進一步。

純網銀LINE Bank專注於線上金融服務，24小時客服中心，以數位智能客服、視訊客服、電話客服、文字客服等多種方式竭盡所能為客戶提供服務，其中智能客服解決客服中心超過八成以上客戶進線問題，截至開業以來，智能客服累積訊息筆數已經超過200萬筆。目前Chatbot運用「機器學習」以及「NLU自然語意理解訓練」持續提升聰明度，迭代優化擴增知識範圍，更精準又快速排解用戶問題。

此外，LINE Bank也是銀行業第一家採用LINE to Call服務的銀行，如用戶需要真人電話服務，可直接在LINE Bank的LINE官方帳號輸入「語音客服」，即可透過LINE to Call撥打網路電話給客服（免付市話費），即便用戶人在國外亦可使用此項服務，不受地域限制。