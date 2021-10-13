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聯卡中心服務升級 將導入文字客服機器人

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

隨著金融科技發展趨勢及數位化的浪潮，聯合信用卡處理中心宣布，將推出文字客服機器人服務。

聯卡中心今年將服務再升級，11月起透由「聯卡e客服」APP或聯卡中心官網連結提供文字客服機器人功能，因應疫情期間民眾諮詢申請習慣的改變，在既有服務管道外，提供使用者透過文字機器人對談的方式進行溝通，打造更方便安全的業務查詢、諮詢環境。

聯卡中心文字客服機器人功能，除了推薦熱門資訊供使用者可以快速地查閱外，針對中心各項業務也有詳盡的說明。

聯卡中心指出，不管是申辦刷卡機、交易操作問題、特約商店資料變更，或是數位振興五倍券特店接受使用等議題，都能透由文字客服機器人獲得答案。

除支援文字機器人即時對談功能外，也提供特約商店自助申請及查詢功能，透過手機應用程式、電腦網頁，都可以完成零接觸的客戶服務。

機器人 信用卡 疫情

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