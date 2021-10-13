養老金遭詐騙案例多 微型安養信託夯

金管會積極推動「信託2.0」，希望信託落實普惠金融。國泰世華銀今年7月推出「微型安養信託」，提供民眾更便利的服務安心養老。相較於一般信託簽約費動輒數千元，「微型安養信託」簽約費僅需999元就能預約成立信託契約，使這項新服務的詢問熱度持續升溫。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，「微型安養信託」服務推出後，不少家中有高齡長者的晚輩前來諮詢，希望將自己準備的孝親費或是長輩的養老金交付信託。而信託就像是幫老本再多上一道鎖，只有達到和銀行約定的條件時，鎖才能被打開，可有效避免高齡金融詐騙或親人私自挪用。

「微型安養信託」具有可預辦、無門檻、簽約費低三大特色。民眾可採預先辦理，不必當下就開始將資產交付信託，無受理金額門檻讓小額資產也能輕鬆辦理信託；相較於一般信託簽約費動輒數千元，在完成諮詢後，簽約費僅需999元就能預約成立信託契約。

趙子仁指出，首位辦理「微型安養信託」的客戶就曾透露，雖然目前能放入信託專戶的金額並不多，但透過信託契約先約定好未來每月給付的生活費，子女便可定期將孝親費直接匯入信託專戶，日後父母退休或有突發狀況，孩子們也不會為了金錢而傷感情，成全子女的孝心也讓老後生活獲得保障。

趙子仁也表示，「微型安養信託」在信託收費模式和信託受理金額上也更彈性，在完成諮詢後，除了999元的一次性簽約費外，在還未將資產交付信託前，就不會收取信託管理費，讓民眾可安心預先規劃信託服務，日後突發意外時才不會措手不及。

舉例來說，以新台幣50萬元交付信託，定存利息每月息收約為329元(以年利率0.79%計算)，信託管理費每月則約為208元(以年利率0.5%計算)，也就是說，雖每月仍須支付信託管理費，但因定存利息高於信託管理費，不會造成民眾的額外負擔。