新台幣早盤升值3.2分 一度觸及28.12元

近百年來是人類歷史上變化最大的一百年。從工業革命（動力與機械的發明）、資訊革命（半導體技術的精進與電腦的普及）、到網路革命（網際網路與行動裝置的普及），每一次都是帶來人類社會結構性的改變，也讓財富產生了大量的轉移。

2021-10-13 08:48