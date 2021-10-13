新台幣早盤升值3.2分 一度觸及28.12元
新台幣今（13）日以28.16元兌1美元開盤，貶值0.8分；台股早盤以16,480.98點開出，新台幣由貶值轉為升值，一度觸及28.12元兌1美元，升值3.2分。
美股周二收低，道瓊工業指數跌117.72點，或0.34%，收34,378.34點；標普500指數跌10.54點，或0.24%，收4,350.65點；那斯達克指數跌20.28點，或0.14%，收14,465.93點；費城半導體指數跌幅1.3%。
台股今日開盤上漲18.14點，指數開高走低，盤中翻黑，新台幣早盤以貶值開盤，低點曾達28.165元兌1美元，貶值1.3分，盤中轉為升值，一度觸及28.12元兌1美元，升值3.2分。
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