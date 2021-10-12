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新台幣今重貶1.06角 未來是否繼續？ 匯銀主管深入分析

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率罕見重貶逾1角，終場貶值1.06角，以28.152元作收，連兩貶並為近半年新低，總成交量為18.57億美元。圖／聯合報系資料照
新台幣匯率罕見重貶逾1角，終場貶值1.06角，以28.152元作收，連兩貶並為近半年新低，總成交量為18.57億美元。圖／聯合報系資料照

國際美元走強、美債殖利率強彈，掀起新一波資金出走海外風潮。資深匯銀主管指出，熱錢今（12）日續撤出約8億美元，加上壽險與投信ETF海外投資款也加入買匯行列，令新台幣匯率罕見重貶逾1角，終場貶值1.06角，以28.152元作收，連兩貶並為近半年新低，總成交量為18.57億美元。

大型國銀交易室主管指出，美元走強、熱錢持續出走，再加上美債殖利率彈升至1.6%以上，吸引壽險業與投信ETF海外投資款連袂匯出，「美元買盤很熱絡，站在拋匯方的只有出口商，雖然賣匯量也不少，但市場供給不如需求旺盛，使新台幣匯率重貶逾1角。」

熱錢、壽險、投信業者等主力進場搶購美元，新台幣匯率盤中最低貶至28.16元，最多貶值1.14角，後因出口商進場拋匯，限縮新台幣貶值幅度。匯銀主管說，新台幣匯率今日收盤貶值1.06角，為近兩個月來最大。

展望後市，資深匯銀主管表示，新台幣匯率貶勢確立，估計短期內，匯價有機會續朝28.2元邁進。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.02%，放眼主要亞洲貨幣，除星元表現一枝獨秀、升值0.13%外，其餘走勢全盤皆墨，其中，日圓單日重挫1.17%，為最弱亞幣。

台灣主要貿易對手國貨幣韓元今日貶值0.35%，略為落後新台幣貶幅0.38%，人民幣也下挫0.12%。

值得關注的是，熱錢連續撤出，使新台幣強升態勢告終，「最強亞幣」寶座也易主、拱手讓給人民幣。

央行統計顯示，今年以來，人民幣累計升值1.29%，超越新台幣升幅1.26%，新台幣雖不再是「最強亞幣」，但今年以來兌美元匯率仍有逾1％以上的升幅，相較於韓元重挫9.38%、日圓重貶8.99%、星元貶值2.63%，仍相對強勢。

進一步觀察新台幣海外無本金遠期外匯（NDF）報價，1個月期目標價由28.05元下修至28.16元，顯示海外法人押寶，新台幣匯率短期內將易貶難升。

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