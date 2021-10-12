外國債券穩定收息 熟女偏愛

近年來金融市場處於低利率環境，不少投資人為了尋求更穩健的投資標的，開始在外國債券上進行佈局。根據兆豐銀行內部統計，外國債券商品近兩年來申購人數增加超過1倍，申購金額平均年成長3成以上，銷售客群以50至70歲女性客戶占比最高，產品選擇則偏好穩健配息的電信類股公司債。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，在低利率大環境下，投資人若想追求更佳的投資收益，持有具穩定現金流的外國債券是一項不錯的選擇，可在個人投資組合中配置具備固定配發債息及到期返還投資債券面額、信用評等佳、波動度低的外國債券，進行中長期佈局。從市場反應來看，投資人在購買外國債券時，除了考量票息的高低外，也很重視發行人的資信狀況及產業前景。

兆豐銀行因應疫情強化數位交易，持續推動「無接觸理財」服務，繼提供美股及港股線上交易，再推出外國債券線上交易功能，讓投資人輕鬆線上申購，滿足客戶不同的投資理財需求。

兆豐銀行外國債券線上交易功能與其他同業相較最大的優勢，除提供多檔債券供投資人選擇配置外，在於投資人可用新台幣帳戶購買各種幣別的外國債券(人民幣除外)，免除事先換匯的麻煩，更能省下換匯、結匯所需時間成本。

為讓首次購買海外債的客戶能更深入了解本商品，兆豐銀行基於保護客戶的立場，請客戶首次申購前須親臨櫃檯辦理，由理專瞭解客戶理財需求、評估其投資屬性及風險承受度，並進行解說投資次級市場外國債券的相關風險後，第二次起客戶就能透過網路銀行、行動銀行下單申購，依照自己的理財規劃決定下單時機，客戶不必特地再跑一趟銀行，投資相對便利有彈性。