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華南銀行五股分行喬遷 打造出專屬VIP室

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行五股分行喬遷。華南銀行／提供
華南銀行五股分行喬遷。華南銀行／提供

華南銀行五股分行為提供客戶更舒適的洽公環境，並將服務觸角延伸至新北市產值最高的工業區─新北產業園區，以利就近服務園區內的中小企業、廠商及周邊住戶與民眾，於今（12）日喬遷至新北市新莊區五權一路32號，由董事長張雲鵬率領經營團隊舉行剪綵揭牌儀式。

搬遷後的華南銀行五股分行在全新規劃的營業廳，以客戶服務為核心，運用嶄新的設計理念，優化營業空間與服務動線，提供一站式完整的金融服務，並特別規劃了貴賓中心，打造出獨立舒適的業務洽談空間及專屬VIP室，透過空間質感與服務品質的提升，讓來行辦理、諮詢或洽談的客戶都能享有一對一專業服務的尊榮感受。

除了實體分行有感升級之外，著眼於數位金融時代的來臨，華南銀行將創新金融科技運用在「行動銀行」、「智能客服」、「智能理財」等，透過大數據分析客戶客製化產品需求，持續提供便利、友善的數位金融服務。

華南銀行長期以來深耕在地，不只守護客戶的有形資產，也陪伴無數客戶歷經挑戰，成就夢想，未來華南銀行將持續秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念穩步向前，與客戶希望相隨，於瞬息萬變的金融環境，一起向上翻滾，完成人生夢想。

華南銀行

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