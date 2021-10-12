車商只推薦買1家保險公司車險？ 金管會要求全揭露

民眾去車商買車時，往往會順便透過車商購買車險，金管會保險局發現，有些車商保代明明代理多家保險公司的車險，但卻只推薦消費者買某1家，有違消費者權益，因此要求車商保代必須在消費者辦理車險時，要揭露代理的所有保險公司商品。

保險局副局長林志憲表示，目前全台的車商保代共有13家，車商保代絕對不會只代理一家保險公司的商品，過去發現消費者在買車時要辦理車險，常常業務員會說買哪一家的就好，消費者也不會細想太多，但其實要買哪一家保險公司的商品，是消費者自身的權益。

林志憲指出，產險業銷售保單中車險就佔一半以上，雖汽車保險糾紛不多，但這涉及到民眾權益。車商保代本身也是業務員資格，要幫消費者說明清楚，但不能替消費者做選擇，業務員不能直接說：「你就買這家。」

林志憲也表示，去年6月開始已要求13家車商保代，在銷售車險時，業務員應在消費者首年投保或變更投保的保險公司時，向消費者充分揭露所代理的保險公司有哪些，並由消費者自行選擇欲投保的保險公司；同時，保險局也設計了一張調查表，各車商保代必須在消費者辦理車險時給予填寫。

林志憲說明，假設今天有消費者去車商買了一台車，要辦理保險時，保代必須要向消費者說明有代理哪幾家保險公司的車險，並請要保人填寫調查表，要保人會從調查表中勾選要選哪一家的商品。

是否會針對調查表進行抽檢？林志憲表示：「有可能。」藉由調查表中，會去抽檢問買車的要保人，在買車時車商保代的業務員是否有給予選擇。調查表的措施已上路1年多，近期就會去了解各車商保代調查表的落實情況。