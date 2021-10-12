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國票金併安泰銀？金管會：尚未接獲申請

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

外傳國票金（2889）近期將召開董事會通過併購安泰銀一事，銀行局副局長林志吉今（12）日下午表示，到目前為止，金管會尚未收到國票金相關申請函，將等國票金正式遞件後，再就其財務健全性等依法審核。

林志吉表示，今年2月24日國票金有通過授權董事長洽談相關併購案，金管會也透過日常監理來持續關注後續發展情況。不過到目前為止，尚未收到國票金控向金管會遞件申請函，後續若有併購或轉投資，要看交易架構，依相關規定辦理。金管會將在國票金向金管會正式遞件申請後，就其財務健全性等相關事項來綜合考量，並依法審核。

外傳國內最後一家仍由私募基金入主經營的金融機構安泰銀行（2849），即將拍板嫁入金控，國票金控可望在近期內召開董事會討論雙方合併案，市場盛傳安泰銀嫁妝約在每股淨值一倍以上，整體併購規模可望上看360億元至400億元之間。

國票金控 金管會 併購

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