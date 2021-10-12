美元怎麼換最划算？玉山銀推「24小時線上換匯」

數位金融時代，相較過去民眾上分行兌換美元現鈔，金融業者指出，更多是民眾利用線上換匯，如果善用銀行提供的線上優惠換匯活動，可以取得更便宜的美元，包括玉山銀、台新銀都有優惠換匯活動。

玉山銀推出24小時線上換匯服務，並在10月29日前推出換匯優惠，民眾換匯最多可以享有美元3.5分優惠換匯服務，換完外幣，還可參加每月特匯日活動，假設10月15日之前，線上同時開立玉山銀台幣加上外幣數位帳戶，可以參加數位存款帳戶美元、人民幣年息13％的7天定存利率專案

台新在網路銀行、行動銀行特別提供「快．換匯」匯率優惠活動，民眾可在活動指定時段，享有換匯優惠。即日起至今年12月底前，於指定的週三日期，並在當日指定的時段參加匯率優惠活動，換匯可以享有美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分的匯率優惠。

星展銀也給出24小時優惠換匯服務，透過星展行動銀行「星展digibank App」、星展個人網路銀行等管道，辦理線上換匯，一般客戶可以享有美元1分優惠，月均額資產往來200萬元起的豐盛理財客戶則可享美元換匯1.5分優惠幅度。