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星展銀與大聯大控股合作 簽3千萬美元「永續連結貸款」

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

星展銀行台北分行今（12）日宣布，與全球最大半導體通路商大聯大投資控股股份有限公司（3702），簽署2年期3,000萬美元（約新台幣8.4億元）「永續連結貸款」。

身為非製造業，星展提供予大聯大控股之永續連結貸款，不只從環境（environmental）構面，亦將社會（Social）及公司治理（Governance）之指標平衡的放入貸款指標內，顯示星展以具體行動，攜手客戶共同實踐永續的決心。

星展集團「永續連結貸款」的核心精神，是透過銀行提供貸款利率優惠，增加企業客戶驅動力，達成共生、共好的願景。星展銀行台北分行之永續連結貸款商品（Sustainability-Linked Loan）採用創新靈活的利率結構，當企業在相關指標中達到一定的成長幅度，銀行便主動調降貸款利率，以鼓勵企業客戶重視永續發展。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，企業平衡商業與永續之間發展已是全球趨勢，台灣永續金融的市場也正蓬勃成長，我們除了與企業簽署永續連結貸款，近年來已在推動台灣再生能源產業發展有傑出表現，包括積極參與太陽能及離岸風力電場專案融資，因此獲得《財資雜誌》（The Asset）2021年「公共建設獎」（Infrastructure Awards）四大獎項肯定。星展希望成為台灣企業在發展ESG相關規畫時，最值得信賴的商業夥伴。

半導體通路商大聯大控股代理之產品供應商超過250家，全球約有100個分銷據點，多年來積極響應企業永續經營，更於今年設立永續長、成立員工持股信託（ESOT）、選出首位女性獨董，董事長並於今年度股東常會領先全球半導體零組件通路業者，率先宣示2050年達成淨零排放，並於2030年階段性達成全集團營運據點（辦公室及自有倉）淨零排放。

星展銀行

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