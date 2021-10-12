史上首例壽險獲利破千億元 國泰金前3季每股賺8.96元

國泰金控（2882）今（12）日公布自結9月份稅後純益81億元，累計前三季稅後純益達1,221.8億元，較去年同期大幅成長90%，累計獲利再創歷史新高，每股盈餘8.96元。此外，子公司國泰人壽累計前3季獲利同樣再創新高，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高。

金控9月獲利來源主要還是來自國泰人壽，9月自結稅後純益56.4億元，累計稅後淨利達1,001.2億元，較去年同期大幅增長123%，為有史以來第一家稅後純益破千億之壽險業。

國泰人壽表示，主要反映投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，9月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為176億元及44億元，皆穩居業界第一。

此外，9月金融市場干擾因素激增，包括主要央行將陸續釋出收緊貨幣政策之訊息、恒大事件及能耗雙控政策衝擊中國大陸經濟展望、供應鏈受阻時間拉長及能源價格反彈令通膨預期上升，加以美國舉債上限面臨僵局等，牽動股、債市波動大幅升高。國壽投資團隊於市場動盪之際，維持靈活操作積極實現資本利得，並於利率反彈時伺機布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，台幣9月小幅走貶，傳統避險工具CS（Currency Swap）避險成本維持低檔，NDF（Non-Delivery Forward）避險成本亦見回落，皆有利於避險操作，使9月整體避險成本進一步下降。國壽表示，未來若利率上行格局不變，將有利於中長期收益展望，搭配負債成本及損益兩平水準持續下降，可望改善利差水平，而對未來接軌IFRS 17及ICS亦具正向助益，整體而言利好壽險業財務表現。

此外，國壽亦強調，本身無恒大股票及公司債曝險，即使考慮外溢效果，曝險於地產相關產業占投資資產比例不及0.2%、占淨值比例僅1.6%，影響甚微。目前國壽整體陸港澳地區曝險投資金額比例不高，其中90%屬債券部位，且高達約96%國際信評在BBB+/Baa1以上，債信品質強健。

至於國泰世華銀行方面，自結9月稅後純益21.4億元，累計稅後純益達188.4億元，仍較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

今年以來，國泰世華銀存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加8%；在手續費收入業務表現上，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長11%；信用卡持續締造亮眼成績，有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至9月底為526萬張，較去年同期成長4%。2021年9月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為911%，資產品質維持穩健。

隨著疫情趨緩，國內進入振興經濟階段，振興五倍券於9月開放預約，國泰世華銀行響應政府振興政策，推出數位振興券綁定信用卡優惠活動，百貨及電商亦進入周年慶及雙11、雙12等銷售旺季，預期將可帶動國內觀光、旅遊、餐飲、百貨及電商等各個產業整體消費動能，亦將持續結合商家共同規畫更便利吸睛的促刷優惠，期推升卡友消費動能，帶動簽帳金額持續領先同業。

國泰產險自結9月稅後純益2.1億元，前9月累計稅後純益20.4億元，較去年同期成長9%。國泰產險在業績保持雙位數成長動能及各險損失率普遍改善的雙支撐下，經營績效已擺脫年初大型賠案對本業損益波動的陰霾；此外，今年以來投資績效表現佳，再加上現金股利挹注，帶動獲利較去年同期成長。

在核心保險業務上，國泰產9月份個體簽單保費18.5億元，累計個體簽單保費達184.5億元，年成長11%，位居市場第二。其中，健康傷害險成長40%，車險成長8%。

國泰證券自結9月份稅後純益1.2億元，前9月累計稅後純益達17.5億元，較去年同期成長71%，寫下歷年來同期新高紀錄。

雖然9月台股日均量衰退，國泰證券表示，仍受惠今年以來國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，與數位證券服務的快速普及，其中，台股經紀業務、定期定額業務表現持續創下佳績。在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計今年前9月達3.5%，較去年同期成長50%；台股定期定額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高表現。國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信9月稅後純益1億元，前9月累計稅後純益達11.0億元，較去年同期成長76%，續創同期新高，1~9月EPS 7.31元，較去年同期4.17元成長卓著。9月金融市場震盪，各項業務仍穩定發展，月底管理資產規模達1.2兆元，穩居市場第一。