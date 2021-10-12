AIA友邦人壽徵業務菁英 結合電銷與外勤

根據行政院主計處的調查，台灣就業市場自5月受到疫情影響以來，失業率攀升突破4%，「工作場所業務緊縮或歇業」是主要原因，造成許多人被迫失業、彈性上班或放無薪假。

雖然疫情趨緩，勞動市場逐漸回溫，然而當風險發生已是常態的未來，另一方面又有AI崛起造成工作機會的減少。

面對消失的工作權，AIA友邦人壽表示，後疫情與AI時代雖然造成工作權的大洗牌，但「具影響力的說話能力」與「人的溫度」仍是無法被取代的工作特質。

該公司建議計畫轉業或復業的民眾，可以尋找具備這兩項特質的工作，如結合電話行銷和外勤業務的AIA友邦人壽「菁英業務發展團隊」，將工作權緊握在自己手上，為自己創造富業。

麥肯錫全球研究院 (McKinsey Global Institute) 的 《THE FUTURE OF WORK AFTER COVID-19》報告指出，疫情擾亂了全球勞工市場，在後疫情時代全球將近25%的人需要轉換工作跑道。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，勞力型的工作將於未來十年內逐漸消失，與其消極不願面對改變的浪潮，對於轉換工作，可以反思兩個問題：

第一、你在疫情前的工作能否再次回到你的手上？

第二、若再次有類似的危機發生，你擁有多少比重的工作主導權？

未來的職場，坐領薪水的薪水族將逐漸不符時代潮流，必須轉型成充滿熱情的個人企業家，把工作主導權掌握在自己手上。

洞悉未來職場的發展變化，AIA友邦人壽特成立「菁英業務發展團隊」，歡迎有志自我挑戰的人士加入。

這項職務結合電話行銷和外勤業務的優點，由公司提供依個資法合法取得之準客戶名單，讓菁英業務顧問透過電話交流以「具影響力的說話能力」促成準客戶，再親自拜訪將「人的溫度」增添到銷售過程中，使客戶清楚了解商品內容及服務，促進菁英業務顧問創造更高的收入。

在基本福利部分，AIA友邦人壽「菁英業務發展團隊」除了保障底薪，且有高額月獎金及月服務津貼、年績效獎金等，公司也另外提供多項福利，如優於勞基法的每年11天特休假、二天的家庭照顧假、三節獎金、勞健保、保障多元的員工團體保險，每月另有包含海外旅遊之各式競賽獎勵活動。

AIA友邦人壽所隸屬的友邦保險集團，為泛亞區最大的壽險集團，為了培養優秀的菁英業務顧問團隊，不論是新進人員或具相關經驗之人士，皆提供完整且具國際性的教育訓練及優渥獎勵，協助菁英業務顧問可以結合自身當地經驗，培養跨國視野，新進人員更可迅速提升保險專業度。