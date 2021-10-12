迎九九重陽 第一金人壽授訣制長壽

迎接10月14日九九重陽節，敬老也要防老。第一金人壽表示，民眾可以趁美元低點規劃美元計價之利率變動型壽險，退休後的重陽節都能盡情享受與家人團聚的含飴時光。

依據內政部2021年數據，國人平均壽命高達81.3歲，面對老人當家的高齡化社會，九九慶重陽愈顯重要。民眾除了對家中長者展現孝心，也該為自己「老」後生活做規劃，提早轉嫁活太久、錢不夠用等長壽風險。

想要安心退休，至少要準備1,000萬元退休金。第一金人壽總經理林元輝指出，第一金人壽「雙美利」美元利變型終身壽險，繳費兩年就能馬上開始用複利效果錢滾錢，能同時補足民眾退休金及保障雙缺口，是退休準備的好幫手。

以40歲王先生投保基本保額9萬美元、繳費兩年之「雙美利」為例，年繳保費共5萬7,213美元，假設王先生增值回饋分享金給付方式皆選擇購買增額繳清保險，且每年宣告利率都維持在2.95%，王先生保險年齡65歲準備退休時，保單價值準備金也已累積約21.4萬美元。

以新台幣對美元28元折算，保單價值準備金將近台幣600萬元，能幫王先生補足大半退休後的資金需求。

美元利率仍處近三年低點，有外幣資產規畫需求的民眾，應趁美元低點規劃雙美利。除了用匯率壓低退休金準備成本，有技巧的保費繳納還能再省一筆。

林元輝表示，雙美利首期選擇匯款或金融機構轉帳，續期再以金融機構轉帳並檢附保費繳費授權書，首期及續期保費皆可享有1%繳費折扣。保費如果達2萬美元之高保費標準，可以再折1.2%，最高能省下2.2%的投入成本。

假設前面提到的王先生同時符合兩項保費折扣，首續期保費折扣2.2%後，實際年繳保費為5萬5,954美元，較原本年繳保費5萬7,213美元減少1,259美元，省下的保費還能另做理財規畫。

第一金人壽提醒兩點。首先、利變型商品以「宣告利率」累積保單價值，宣告利率雖能反映市場利率水準，但因為非固定，也不是保證收益，民眾投保時不能只考量宣告利率。

其次、雙美利投保及保單到期都是以美元計價，保戶需考量匯率波動的風險，且應以長期投入為前提，才能達到原本預期之外幣資產規畫效益。