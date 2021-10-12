宏泰人壽推小額終身壽險 協助保戶安心生活

宏泰人壽表示，為了讓人人有保障、生活更無憂，政府積極推動政策性終身壽險，金管會委由集保公司在基富通網站架構好好退休準備平台，目前已上架多款壽險保單，相較其他通路投保門檻低，以較低廉的保費即可享有終身保障，另可搭配1年期傷害險附約，讓保障更周全完善。

宏泰人壽在好好退休準備平台率先推出的宏泰人壽e起真心小額終身壽險，投保年齡為45至70歲，投保保險金額為10萬至70萬元，保費實惠、免體檢，長者也享有終身基本保障。

如果想讓保障更為周全，保戶可於平台上選擇附加宏泰人壽e起真心小額傷害保險附約，被保險人如果在附約有效期間內，遭受意外傷害事故，致使身體蒙受傷害而致失能或死亡時，受益人即可請求保險金給付。

以45歲上班族保戶王先生為例，辛苦工作多年，大部分薪水都花費在家庭生活支出，一般終身壽險的高額保費是經濟沉重的負擔，雖然為未來擔憂，卻只能選擇放棄，而現在小額終老保險剛好可以補足壽險保障缺口。

王先生投保20年期50萬保額的宏泰人壽e起真心小額終身壽險，再加上1年期10萬元保額的宏泰人壽e起真心小額傷害保險附約，每年保費1萬6,405元，換算下來平均一天不到一個50元銅板的保費金額，就可以獲得50萬元的基本保障。

若王先生於繳費期間內不幸發生意外傷害事故致使失能或死亡，另可獲得10萬元的意外保障。

根據2021Yahoo退休理財白皮書的調查，30至49歲的青壯世代對退休準備壓力最大，每個月的退休理財準備金額、財務及健康狀況等相關規畫的信心程度也最低。

針對此一調查結果，宏泰人壽表示，退休準備包含多個面向，但在保險這一部分，小額終老保險可以協助保戶在人生不同的階段，因應對不同的負擔與風險變化做基本的規畫。

年過45歲的三明治族群如果想要增加、補強相關保障，都可以投保，以減緩對未來不確定感的壓力與擔憂；保戶可以在平台上立即試算，不受時間限制隨時投保，快速又方便。

宏泰人壽強調，為了深耕公平待客，及落實普惠金融精神，宏泰人壽持續針對各個不同族群推出切合需求的保險服務，對於中高齡及弱勢族群更是格外重視、認真對待，未來在好好退休準備平台亦會陸續推出更合宜的產品，讓更多人可以享有良好的金融服務。