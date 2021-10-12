磊山保經十年磨一劍 保險卓越獎奪金摘銀

磊山保經表示，被譽為台灣保險業界最高榮譽獎項的保險卓越獎，磊山保經以累積十年的實力，參與人才培訓卓越獎和公益關懷卓越獎競賽，專業表現獲評審青睞，一舉囊括公益關懷卓越獎金質獎、人才培訓卓越獎銀質獎兩項大獎肯定。

台灣保險卓越獎一直以來是保險業界各家公司必爭之地，今年共計有39家公司、152件作品參與角逐，成為今年保經界閃亮的一顆星。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山自創立之初即大力投入公益，每一個磊山人的心中，都被埋入名為「利他」的種子，因此在各項公益專案的帶狀推動上，全體夥伴皆不遺餘力，善盡社會責任。

隨著企業規模穩定壯大，公益投入占比也逐步增加，和2018年相比，2020年成長了53.4％，累積至今，共投入1億3,700萬元捐助及經費資源，號召超過1萬9,800位人力與磊山人共同推動公益。

磊山保經透過專門、計畫性的規劃策略，將資源分配更加廣泛而有效，協助公益團體獲得長期且穩定的支持，實踐了保險從業人員，傳遞社會愛與責任的正面價值。

除了在公益投入上備受肯定之外，今年首度參選即獲得評審青睞的人才培訓卓越獎，更是給予磊山成軍十年，不斷成長及優化的最佳肯定。

磊山保經表示，該公司去年總業績較前一年成長21.7％，完成保額611億元的銷售目標，且人力擴增15％，順利打造二組百人IDA團隊。

要達成這些優異的表現，磊山保經業務總經理林世德認為，優質的教育訓練絕對是根本，磊山根據業務夥伴與組織發展的需要，逐步優化課程內容，從行銷、管理、財經專業、教育、經營、綜合、e學院等層面，多元提升員工能力，同時強化業務主管招募、訓練、輔導、管理等各項能力。

而除了基礎教育、職業訓練，磊山更增添了RFA、RFC….等國際專業證照課程，精進強化業務夥伴能力，帶給保戶更優質的保險專業服務。

林世德表示，磊山保經已在今年初確立下一個十年目標，包括支持30個地方創生計畫、培育3000名擁有國際證照的顧問、設立100個營業據點、每月完成100億元保額。

磊山保經訂下四大執行策略向目標，並且透過堅守著「透過保險，提供客戶身心安頓的力量」、「與時俱進，提供夥伴多元創業的平台」、「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」的企業使命，共同創造磊山與社會大眾、夥伴及保戶，在一起更美好的未來。