國泰金鼓勵青年藝術家 「新世紀潛力畫展」徵件至10月15日
國泰金控（2882）向全國高中職、大專院校美術相關科系學生發出美學召集令，邀請青年學子用作品表達年輕人的年少主張，發揮想像力，把你的創意揮灑在畫紙上！第21屆「新世紀潛力畫展」即日起開始徵件，別讓你的想像只是想像，快用精采的顏色跟呈現方式化身為優秀作品，獲得爭取高額獎學金的難得機會！
「新世紀潛力畫展」為鼓勵青年藝術家創作，大專組金獎得主可獲新台幣6萬元獎學金，高中組金獎5萬元獎學金，還有機會讓作品在國泰專屬藝文空間展示，為青年藝術家作品創造更多元的可能性。
國泰金控協助推動美術教育，為台灣挖掘新生代藝術家，特別替對美術創作有熱忱的在學青年提供揮灑創意機會，致力於扶植藝術新秀，為他們打造「新世紀潛力畫展」的創作舞臺，鼓勵年輕人將獨一無二的創意點子，揮灑為一幅幅舉世無雙的華麗想像，把每個人最有見解的美學概念、最有堅持的藝術品味，用作品來呈現內心想法。
「新世紀潛力畫展」徵件至10月15日止，參賽作品不限題材，但須符合作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限的規定，參賽資訊請上活動網站查詢。
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