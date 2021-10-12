永豐期貨數位改造 衝刺期貨業務

永豐期貨數位改造獲得肯定，以「線上開戶」及LINE＠互動模擬平台，吸引市場注意，總經理林家進表示，永豐期貨積極推動數位轉型計畫，以投資人需求為核心，從客戶體驗、投資快訊與線上服務，滿足客戶多面向的需求。

永豐期貨「線上開戶」以「6分鐘快速申辦，隔日即可進場交易」，成為最大亮點，透過永豐銀行協助身分認證與選擇出入金銀行帳號，整合集團資源，大幅縮減投資人線上開戶的流程與時間，自2021年6月推出以來，獲得投資人青睞。

另外，去年6月推出的LINE＠互動模擬平台，主要結合資訊與學習，以互動方式讓期貨新手提前熟悉投資環境，降低進場風險，可以依照商品特性做資訊與數據上的整合，參與者可即時接收投資訊息進行互動投票、驗證自己的投資邏輯，還能觀看其它優秀投資人的投票狀況相互學習。

林家進表示，數位經營模式必須跳脫傳統框架，去年首創推出線上財經綜藝節目「永豐夜夜秀」，以直播方式與觀眾線上互動，節目獲得新加坡交易所贊助在9月8日舉辦特別企劃場，大量粉絲瞬間湧入直播間「聊財經」，當日在線觀看高達40,000人次，永豐期貨與網路世代一起走出了一條不同於市場的趣味財經直播節目路線。