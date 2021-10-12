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歐洲景氣復甦 投資歐股以受惠政策股為主

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

根據Refinitiv資料，預期第三季度STOXX 600公司的獲利將成長45.6%，營收預期成長12%，目前有2家企業公布第三季獲利與營收，50%公布的數據優於預期，本周將有4家道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第三季整體產業獲利成長45.6%，十大主要產業中，以能源類股獲利成長526%最高，其次為工業與基本資源類股獲利成長預估為213%及126%，非循環性消費類股為唯一獲利預估下滑的產業，預估下滑9.7%，整體營收預期成長12%，以能源及基本資源產業成長38%及23%居前，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑7.2%。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲央行維持寬鬆貨幣政策、歐洲股利率約3%高於其他主要國家且較公債殖利率高出約500個基本點、國際資金對於歐洲的投資部位偏低、歐洲企業EPS明年仍將持續成長、股票回購與企業併購今年來明顯增溫、德國選後政策可望傾向增加支出以刺激經濟，再加上下世代歐盟計畫(NGEU)對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業。

根據歐盟資料，截至9/28，歐盟歐洲復甦基金已撥付逾500億歐元資金予成員國，隨著歐洲疫情影響逐漸淡化，經濟重返常態下，預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。

營收

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