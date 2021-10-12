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總經環境有利新興股市表現 各國投資機會多元

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，新興國家大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，輔以新興市場企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準之優勢，中國財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲等新興市場投資前景。受惠新經濟產業獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。

中國能耗雙控、限電減產可能加劇經濟下行壓力，高盛證券將第三季GDP年增率由5.1%下修至4.8%，第四季年增率由4.1%下修至3.2%，2021年全年成長率預估由8.2%下修至7.8%。摩根士丹利認為若製造業停產時間太長，恐造成中國第四季GDP成長率下滑1個百分點。

富蘭克林證券投顧表示，今年來中國官方加大反壟斷監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮進而導致限電，以及疫情影響等多項因素，中國經濟數據已顯露疲軟跡象，九月官方製造業PMI下滑至49.6，疫情後首度跌落擴張點之下，未免經濟成長急速惡化進而影響就業市場與整體社會穩定，預期官方勢必需要進行政策微調，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響。

印度股市今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，消費者物價指數年增率回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。

新興市場

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