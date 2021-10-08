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南山人壽前九月賺545.2億元 年增46%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽今（8）日公布自結9月稅後純益41億元，儘管9月份國際經濟局勢多有動盪，南山人壽在財務體質穩健的基礎上，仍兼顧良好的風險控管及投資能力，並且適時調整商品及服務策略，維持業務發展動能，今年累計前九月稅後純益約545.2億元，較去年同期成長46%，每股盈餘3.94元。前三季稅後獲利已超越去年全年375.59億元。

受惠匯率及台幣利率低檔優勢，南山人壽９月業績銷售動能以傳統型美元利變型保單為主，並輔以傳統型台幣保單商品，滿足客戶的多元需求。南山人壽9月合併新契約保費為116億元，合併總保費為290億元。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費/保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自7月起，推出年利率1.28%的保單借款紓困專案，至9月底止，總申辦件數逾2.7萬件、約2.5萬人，金額約新台幣23.2億元。

南山人壽表示，持續推出台、外幣各式傳統型保險商品，讓民眾能有更多元的配置與選擇，依統計110年累計至8月，傳統型商品初年度保費收入為553億元，市占率19%，市場排名為第一名。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為457億元，業界居冠。

南山人壽 保單 保費

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