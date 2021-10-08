法國外貿銀行發行首隻綠色國際版債券 已募集1.8億美元

法國外貿銀行成功推出首隻綠色國際版債券。此30年期可贖回零息債券在台北和盧森堡交易所兩地上市。債券吸引大量投資者需求，並已籌集1.8 億美元。

交易所得款項將用於資助或再融資法國BPCE銀行集團「可持續發展債券計劃」下現有及將來的綠色項目，尤其可再生能源項目（太陽能光電、陸上和海上風電場、水電和生質能源）及綠色建築。

法國外貿銀行亞太區總裁Bruno Le Saint 表示：「我們很高興能為市場帶來這宗交易。是次推出債券進一步鞏固法國外貿銀行作為負責任金融和環境轉型主題領導者的策略承諾，同時彰顯我們支持可持續經濟進一步發展的信念。」

法國外貿銀行亞太區環球市場主管 Viet Linh Ha Thuc 表示：「我們發現市場對綠色及可持續產品的需求持續增加，投資者亦陸續響應對增加 ESG投資的呼籲。此交易不但突顯法國外貿銀行植根台灣市場的決心，亦展現團隊為滿足當地市場需求而推出創新產品的能力。」

法國外貿銀行耕耘台灣市場已有悠久的歷史，近年來一直是台灣債券市場最出色的發行者之一。法國外貿銀行亦活躍於台灣的可再生能源領域，在多個重大項目中扮演重要角色，包括亞洲最大海上風電項目允能雲林風電場。除了可持續產品外，法國外貿銀行亦為台灣客戶提供一系列投資方案，在波動的環境中提高理想回報。