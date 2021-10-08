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康健人壽擬出售 金管會今日下午表達立場

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

針對信諾集團於今（8）日上午發布決定將旗下包括臺灣康健人壽在內的亞洲7個國家子公司股權，出售予安達保險集團（Chubb），並預計於民國111年（西元2022年）經各國主管機關核准後完成交易，信諾集團未來將專注於短期健康保險業務一事，金管會今日下午發表新聞稿表達立場，將依五大原則來審查。

金管會表示，據信諾集團表示，此次出售康健人壽股權，是基於集團策略考量，金管會將等未來買方提出申請時，依保險法規及五大審核原則，依法審慎審查，以確保康健人壽保戶及員工權益不受影響。

保險局過往審查壽險公司出售或更換大股東，有五大審查原則。一是必須承諾保戶權益100%不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；二是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性；三是必須有專業能力經營保險業；四是長期經營承諾；五是必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS17、ICS2.0（新清償能力指標）需要增提準備金等問題

保險局表示，康健人壽自 78 年即進入臺灣保險市場，發展穩健、經營良好，截至110 年 6 月底止總資產為 407 億元、業主權益 94 億元、有效契約保戶 34 萬人、員工人數 902 人，近年公司皆有穩定之獲利並配發現金股利。據保險公開資訊觀測站資訊，今年上半年的資本適足率為721.19%，淨值資產比為28.44%。

保險 康健人壽

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