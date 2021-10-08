快訊

連9天本土+0！副機師與本土4案Delta皆無關 排除本土感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣康健人壽賣給安達保險 外商壽險再少一家

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保險業巨擘安達以57.5億美元收購信諾保險旗下的亞洲和土耳其業務。信諾在台灣的子公司是康健人壽。擷自康健人壽官網
保險業巨擘安達以57.5億美元收購信諾保險旗下的亞洲和土耳其業務。信諾在台灣的子公司是康健人壽。擷自康健人壽官網

美商信諾保險今宣布出售7個地區的部分業務給安達集團，其中台灣區的子公司就是康健人壽，將全數移轉給台灣安達保險，國內外商壽險將再減少1家。金管會保險局今證實此交易，表示是康健集團母公司的經營策略考量，保險局將進行大股東適格性審查，會確保在交易過程中保戶及員工的權益不受影響。

康健人壽母集團信諾保險出售台灣等7個地區的人壽、意外和附加險業務，其中台灣區子公司就是康健人壽，康健人壽將全數賣給安達保險。

因為屬於股權交易案，牽涉到大股東變更。保險局表示，會做大股東適格性審查，也會特別要求交易過程中保戶權益不受到影響，還要確保康健人壽員工的權益等。

康健人壽在台灣經營10年多，一向主打銷售長期的健康險保單，今年前8月台灣的新契約保費約13.8億元，其中5成都是健康險收入，另一半則是意外險收入；安達保險則在台灣有產險子公司，壽險則只是分公司。

康健人壽

延伸閱讀

台灣康健人壽將售予安達 金管會：依5大原則審查

台灣康健人壽易主！母公司信諾將部分亞太業務賣給安達

高鐵新竹站地上權案 吸睛

《「我是有錢人」迷思638》「好好退休準備平台」上的網路投保保單，真的適合我嗎？

相關新聞

台灣康健人壽易主！母公司信諾將部分亞太業務賣給安達

保險業巨擘安達（Chubb）將斥資57.5億美元，收購美國信諾保險集團（Cigna）在台灣等7個地區的人壽、意外和附加險...

影／五倍券上路 台南警方護券勤務 民眾超商開心領券

五倍券今天上路，台南各超商等依其通路及預約狀況，今天起陸續提供實體券，讓民眾提領，經郵局護券勤務，台南市警局各分局依各超...

台灣康健人壽賣給安達保險　外商壽險再少一家

美商信諾保險今宣布出售7個地區的部分業務給安達集團，其中台灣區的子公司就是康健人壽，將全數移轉給台灣安達保險，國內外商壽...

台灣康健人壽將售予安達 金管會：依5大原則審查

美國信諾保險集團宣布將包含台灣在內7個地區部分保險業務，出售給安達集團，金管會證實昨晚業者已說明出售事宜，後續依5大原則...

培育AI人才 新光關係企業捐千萬給台灣人工智慧學校

新光關係企業今(8)日宣布，將捐贈1,000萬元給中央研究院院長廖俊智領軍的台灣人工智慧學校，以協助培育國內AI人才，並...

新台幣午盤貶5.1分 28字頭再現

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.003元，貶5.1分，成交金額7.81億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。