台灣康健人壽賣給安達保險　外商壽險再少一家

美商信諾保險今宣布出售7個地區的部分業務給安達集團，其中台灣區的子公司就是康健人壽，將全數移轉給台灣安達保險，國內外商壽險將再減少1家。金管會保險局今證實此交易，表示是康健集團母公司的經營策略考量，保險局將進行大股東適格性審查，會確保在交易過程中保戶及員工的權益不受影響。

康健人壽母集團信諾保險出售台灣等7個地區的人壽、意外和附加險業務，其中台灣區子公司就是康健人壽，康健人壽將全數賣給安達保險。

因為屬於股權交易案，牽涉到大股東變更。保險局表示，會做大股東適格性審查，也會特別要求交易過程中保戶權益不受到影響，還要確保康健人壽員工的權益等。

康健人壽在台灣經營10年多，一向主打銷售長期的健康險保單，今年前8月台灣的新契約保費約13.8億元，其中5成都是健康險收入，另一半則是意外險收入；安達保險則在台灣有產險子公司，壽險則只是分公司。