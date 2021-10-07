玉山金公布前三季EPS1.19元 年增14%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

玉山金控（2884）今（7）日公布9月自結盈餘，單月稅後純益14.6億元，較8月18.4 億元減少逾二成；跟去年同月12.03億元相較則仍成長21.36%。

玉山金累計前九月稅後純益達到159.1億元，亦較去年同期成長14％，前三季每股盈餘EPS為1.19元。

其中主要子公司玉山銀行9月稅後純益11.77億元，低於8月的16.81億元，但比去年同期來得高；累計銀行前九月稅後純益139.3億元，較去年同期成長7.5％；

此外，其他子公司玉山證券累計前三季稅後純益13.22億元，亦成長150.9％。

同樣證券子公司9月獲利較8月來得略少，但較去同期則有三成年增率。

面對市場環境變化，玉山金表示，將聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展。

玉山金控 玉山銀行

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