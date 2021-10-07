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第一銀行再創佳績 榮獲數位金融獎三項大奬

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
第一銀行再創佳績 榮獲數位金融獎三項大奬。一銀／提供
第一銀行再創佳績 榮獲數位金融獎三項大奬。一銀／提供

第一銀行積極推動數位金融創新，今日獲第一屆數位金融獎「數位業務優化獎-金質獎」、「數位普惠獎-優質獎」及「數位資訊服務獎-優質獎」等三項大獎，數位金融業務發展深獲肯定。

本次評鑑以銀行組的「數位業務優化獎」競爭最為激烈，第一銀行從20家參選案件中脫穎而出，更以屢獲大型金融競賽項目肯定的「薪轉專區」勇奪本屆最大獎「數位業務優化獎-金質獎」，薪轉專區憑藉資訊透明且超個人化的AI智能行銷，讓每一位薪轉戶都能獲得個人化的優惠推薦，促動客戶數位點擊與成交率。

第一銀行長年深耕中小企業，並致力於建構有利於產業、創新及就業的環境，「微企e時貸」企業申貸線上平台鎖定微型新創企業戶，以AI企業金流模型與智能運算技術，滿足不擅於與銀行打交道的新創微型企業主，通過平台試算借貸額度與申貸流程簡化的需求，實現普惠金融。「微企e時貸」於2018年9月上線迄今授信金額逾300億元，以AI創新應用為第一銀行創造實質效益，並獲得本屆「數位普惠獎-優質獎」。

第一銀行以「iLEO」數位金融品牌獲得「數位資訊服務獎-優質獎」，「iLEO」的目標是成為客戶最理想的數位智能銀行，展現「簡單、快速、創新、最懂你」的核心價值，並持續增加創新功能與服務，例如貼心的「收支分析」幫助客戶直覺式檢視收支情形並提供客製化理財建議、「待辦事項」行事曆讓使用者不再錯過重要事項、「多人收款服務」讓收/付款方使用不同銀行帳戶也可輕鬆收款對帳，大幅提升客戶便利性。

第一銀行 數位金融

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