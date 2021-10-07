黃天牧與銀行總經理開會 提出六大建議

金融監督管理委員會主委黃天牧今（7）日與國內所有國銀總經理召開業務聯繫會議，提出六大心得建議，並表揚在新南向、中小企業放款」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構，頒出共計62個獎項。

金管會今日召開「國銀總經理第52次業務聯繫會議」採實體及視訊混合方式舉行。主委黃天牧今日致詞時表示，感謝各家銀行於疫情期間，在兼顧員工健康安全下，持續提供民眾及企業所需金融服務，並配合政府各項紓困及振興措施，支持產業及經濟發展。

同時黃天牧也提出六項心得建議與參加的各家銀行總經理共勉。包括一、在全球視野下保有在地化關懷；二、訂定與執行短期目標時，須符合長期發展策略；三、金管會制定政策須考量金融業發展，金融業經營亦須關照更多元的價值，而非僅以股東獲利為依歸；四、金融科技創新須兼顧人文關懷及倫理價值，並促進普惠金融；五、誠信是金融業經營最重要的核心價值；六、金管會政策規劃須注意執行之可行性，金融業亦同，例如訂定業績目標須顧及員工實際可達成性，避免產生道德風險。

金管會獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」之評分標準，評選6家優等銀行，分別是台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、永豐商業銀行、聯邦商業銀（2838）行、台中商業銀行及凱基商業銀行，以及辦理中小企業及農業授信特別獎各1家，分別為兆豐國際商業銀行及華南商業銀行。接著表揚參與「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」方案」(第5期)之績優銀行，分別是中國輸出入銀行、中國信託商業銀行及第一商業銀行。

「新創重點產業放款」績效優良之銀行，優等銀行4家為台北富邦商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行（2834）及台新國際商業銀行。甲等銀行6家為臺灣銀行、玉山商業銀行、中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行及陽信商業銀行。

個別產業特別獎8家包括綠能科技產業、亞洲矽谷產業、國防產業、智慧機械產業及循環經濟產業均為台北富邦商業銀行、生技醫藥產業為玉山商業銀行、新農業產業為合作金庫商業銀行、再生能源產業為永豐商業銀行。

今日也表揚110年度公平待客原則銀行業評核結果，排名前20%的7家銀行，依機構名稱筆劃順序為上海商業儲蓄銀行、合作金庫商業銀行、星展（台灣）商業銀行、國泰世華商業銀行、華南商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行及臺灣土地銀行，暨顯著進步獎得獎業者聯邦商業銀行。

最後表揚109年度熱心積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」之10家金融機構，包括有限責任花蓮第二信用合作社、上海商業儲蓄銀行、第一商業銀行、有限責任花蓮第一信用合作社、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、永豐商業銀行、保證責任高雄市第三信用合作社以及有限責任台中市第二信用合作社。

依「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(第15期)」評選優等銀行4家，分別為合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行、第一商業銀行、台北富邦商業銀行；甲等銀行6家，分別為華南商業銀行、臺灣土地銀行、玉山商業銀行、永豐商業銀行、陽信商業銀行、遠東國際商業銀行（2845）；均衡區域發展特別獎3家，分別為合作金庫商業銀行(中部地區)、臺灣土地銀行(南部地區)及臺灣中小企業銀行(花東離島地區)，電子商務產業融資與小型及新創企業融資特別獎各1家，分別為中國信託商業銀行及合作金庫商業銀行。