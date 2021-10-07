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亞錦賽好成績 合庫銀替莊智淵加薪了

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
莊智淵在亞錦賽奪下男單銀牌，締造生涯最佳紀錄。（新華社）
莊智淵在亞錦賽奪下男單銀牌，締造生涯最佳紀錄。（新華社）

2021年亞洲桌球錦標賽男子國家代表隊由合庫桌球隊教練廖炯堯帶領莊智淵、陳建安、孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠等選手組成參加，賽事期間努力為國爭光，今（7）日從卡達帶著榮耀返國。這次賽事中臺灣代表隊表現出色，先由男子團體莊智淵等五人拿下銀牌，不僅追平臺灣隊史最佳戰績，也是繼2000、2003年之後第三度在亞錦賽奪下銀牌；老將莊智淵更在男子單打決賽獲得銀牌，為近21年來臺灣在亞錦賽男子單打最佳成績，亦寫下莊智淵個人在亞錦賽賽事之最佳紀錄。

為歡迎參賽選手載譽歸國，合庫由李國忠副總經理帶隊，率領合庫桌球隊及同仁迎接選手，讓在卡達亞錦賽打拼的球員們，一踏進國門就感受到大家的熱情。合庫給予球員們支持與鼓勵，本次亞錦賽賽事獎金共發放近140萬元，包括提供團體賽每位選手獎金10萬元、嘉獎一次等獎勵，除原按月發放之薪資及球員津貼外，營養費每月再加碼1萬元，為期1年，「桌球教父」莊智淵本次同時贏得男子單打及團體銀牌的佳績，共可獲得獎金20萬、嘉獎二次及營養費每月另加碼2萬元，為期一年。

合庫被譽為培育國手的搖籃，合庫銀行雷仲達董事長相當重視球隊的人才培訓，這是合庫球隊最大的優勢，球隊就像團結合作的大家庭，本次參加亞錦賽代表隊的五人，即是由最資深的莊智淵帶領中生代的陳建安，加上年輕好手孫嘉宏、馮翊新及黃彥誠上場，歷經多年實戰歷練的前輩將其珍貴的經驗，傳承給後輩使其精進，成為未來的生力軍，也共同創造亮眼的成績。合庫致力作為球員夢想的後盾，將持續經營桌球、羽球及棒球三支球隊，期望培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀球星。

合庫 卡達 薪資

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