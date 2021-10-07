快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

台股大漲、新台幣匯率只升一點 匯銀主管：外資沒回來

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
外資大買台股後推升股價走高，不過部分外資仍持續買匯撤出，匯價最低跌至27.99元、逼近28元整數大關，因匯價步步逼近28元，吸引出口商蜂擁進場賣匯，新台幣匯率終場微幅升值1.8分，收在27.952元。 聯合報系資料照
外資大買台股後推升股價走高，不過部分外資仍持續買匯撤出，匯價最低跌至27.99元、逼近28元整數大關，因匯價步步逼近28元，吸引出口商蜂擁進場賣匯，新台幣匯率終場微幅升值1.8分，收在27.952元。 聯合報系資料照

台股大漲，新台幣匯率略為反彈，今（7）日終場升值1.8分，以27.952元作收，終止連兩貶，總成交量為13.475億美元。匯銀主管說，儘管外資結束連七日賣超轉為買超，但在匯市未見明顯回流潮，主要是對美國即將公布的非農就業數據維持觀望態度。

外資大買台股後推升股價走高，不過部分外資仍持續買匯撤出，匯價最低跌至27.99元、逼近28元整數大關，因匯價步步逼近28元，吸引出口商蜂擁進場賣匯，新台幣匯率終場微幅升值1.8分，收在27.952元。

匯銀主管分析，「雖然台股大漲，但外資動向並未改變，目前還是偏向匯出，新台幣匯率翻升主要是受到出口商拋匯影響，不排除短期內，新台幣匯率將位於28元附近波動一陣子。」

央行統計顯示，美元指數今日下跌0.15%，多數亞洲貨幣對美元升值，其中日圓升值0.34%為最多，星元升幅為0.29%，台灣主要貿易對手國韓元升值0.16%。

相較於其他亞幣，新台幣今日僅微幅升值0.06%，仍相對穩定，人民幣匯率則因十一長假休市。

匯銀主管指出，外資態度觀望，主要是美國即將公布非農就業數據。在此之前，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘56.8萬人，優於市場預估的42.8萬人，而就業數據表現，攸關聯準會縮減購債規模的力道與速度，就業數據表現亮眼，會給予市場美國將加速縮減購債的預期。

美國預計今日公布非農就業報告，投資人屏息以待。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

胡錫進：美國實力無法遏制中國 對華態度明顯調整

台股強彈站上5日線收漲320.7點 三大法人買超276.11億

憂核武擴張？ 美國暫停核原料輸入中國

台股收漲320點 櫃買指數漲幅逾2.8%強壓大盤漲勢

相關新聞

台股大漲、新台幣匯率只升一點 匯銀主管：外資沒回來

台股大漲，新台幣匯率略為反彈，今（7）日終場升值1.8分，以27.952元作收，終止連兩貶，總成交量為13.475億美元...

台股終場大漲320點 法人：醞釀打底上攻

台股今天終場大漲320.7點，收16713.86點，法人指出，台股今天上演跌深反彈，後市關注貨櫃航運、IC設計與櫃買指數...

外資買超236.32億 買超這十檔最多

台股今（7）日大漲320.7點，收在16,713.86點，三大法人全數買超，尤以外資買超236.32億元最多，統計外資買...

台股強彈站上5日線收漲320.7點 三大法人買超276.11億

台股今（7）日開高走高，權值股、航運股領軍彈，大盤指數收復5日線，終場收16,713.86點，上漲320.7點，成交量2...

台股收漲320點 櫃買指數漲幅逾2.8%強壓大盤漲勢

台股今（7）日多頭強力反擊，大盤指數開高走高，終場上漲320.7點、漲幅1.96%，收盤指數16,713.86點，成交量...

中國一連串監管干擾全球 謝金河：正視本益比極度壓縮的現象

九月對全球股市來說是多事之秋，台股也不例外，在九月下跌五五五．五二點，跌幅是三．一八％，櫃買指數下跌七．四三，跌幅三．四七％，如果把九月的全球股市掃瞄一遍，以跌勢居多，其中道瓊下跌四．二九％，S&P 500跌四．七六％，Nasdaq跌五．三一％，費城半導體指數跌四．六七％，跌幅都超過台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。