台股大漲、新台幣匯率只升一點 匯銀主管：外資沒回來

台股大漲，新台幣匯率略為反彈，今（7）日終場升值1.8分，以27.952元作收，終止連兩貶，總成交量為13.475億美元。匯銀主管說，儘管外資結束連七日賣超轉為買超，但在匯市未見明顯回流潮，主要是對美國即將公布的非農就業數據維持觀望態度。

外資大買台股後推升股價走高，不過部分外資仍持續買匯撤出，匯價最低跌至27.99元、逼近28元整數大關，因匯價步步逼近28元，吸引出口商蜂擁進場賣匯，新台幣匯率終場微幅升值1.8分，收在27.952元。

匯銀主管分析，「雖然台股大漲，但外資動向並未改變，目前還是偏向匯出，新台幣匯率翻升主要是受到出口商拋匯影響，不排除短期內，新台幣匯率將位於28元附近波動一陣子。」

央行統計顯示，美元指數今日下跌0.15%，多數亞洲貨幣對美元升值，其中日圓升值0.34%為最多，星元升幅為0.29%，台灣主要貿易對手國韓元升值0.16%。

相較於其他亞幣，新台幣今日僅微幅升值0.06%，仍相對穩定，人民幣匯率則因十一長假休市。

匯銀主管指出，外資態度觀望，主要是美國即將公布非農就業數據。在此之前，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘56.8萬人，優於市場預估的42.8萬人，而就業數據表現，攸關聯準會縮減購債規模的力道與速度，就業數據表現亮眼，會給予市場美國將加速縮減購債的預期。

美國預計今日公布非農就業報告，投資人屏息以待。