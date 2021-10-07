新光金前九月賺216.32億 續刷新高

新光金控（2888）今(7)日晚上公布獲利自結數，9月稅後純益18.22億元、年增94.5%；前九月稅後純益216.32億元、年增22.3%，累計每股稅後純益(EPS)為1.38元。

新光金發言人李超儒副總表示，前九月稅後純益216億元，不但是新光金同期新高，並且超越公司成立以來的每一個年度。

另外，新光金9月底每股淨值也走高到17.4元。

核心子公司新光人壽9月稅後純益11.35億元、年增137.9%；前九月稅後純益138.54億元、年增12.0%。

李超儒表示，新台幣對美元9月走弱，壽險業兩大避險工具NDF、CS都變便宜，NDF成本降到2%甚至更低，CS更是只有0.2%，新壽9月單月避險成本不到15億元。

新壽9月獲利穩健，還提列9億餘元到外匯價格變動準備金，以充實糧草，外準金餘額9月底攀抵至20億元左右。

另家子公司新光銀行9月稅後純益4.56億元、年增20.0%；前九月稅後純益51.62億元、年增9.3%。

李超儒說，新光銀9月獲利平穩，前九月淨利息收入年增12%，手續費淨收益年增3%。

證券子公司方面，元富證券9月稅後純益1.91億元、年增536.7%；前九月稅後純益30.25億元、年增154.4%。

李超儒說，台股今年交投活絡，元富證的經紀業務手續費收入特別好，年增將近八成；自營業務的獲利已超越去年全年。

另外，元富證前九月稅後純益30.25億元，已賺贏公司成立以來的每一個年度。