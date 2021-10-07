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中信金前九月賺464.75億 超越去年全年

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）今(7)日公告9月自結盈餘，9月稅後純益為37.02億元，前九月稅後純益464.75億元，每股稅後純益(EPS)為2.33元。

中信金控表示，9月銀行及保險核心動能穩健，金控整體獲利表現良好，惟因股息入帳高峰已過，金控9月獲利較8月下降。

中信金控今年前三季之稅前及稅後獲利均已超越去年全年，為歷年最高，獲利表現亮眼。

中信金控子公司中國信託商業銀行累計前九月稅後盈餘為228億元，較去年同期成長6%，中信金控表示，銀行核心業務穩健，存放款持續成長，財富管理業務致力於發展多元化產品及數位化創新服務，以滿足客戶投資理財需求，財管手續費較去年同期有雙位數的成長，資產品質維持穩定。

另家子公司台灣人壽保險公司累計前九月稅後盈餘為226億元，較去年同期成長42%。保險銷售動能佳，初年度保費收入(FYP)較去年同期成長超過三成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，獲利續創新高。

受惠於今年投資市場佳，中信金控旗下子公司中國信託證券、中國信託創投及中國信託投信同樣獲利表現優異，前三季累計稅後獲利均創下同期歷史新高。

中信金控 中國信託商業銀行 台灣人壽保險

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