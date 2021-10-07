快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

個資若外洩 金管會擬修法公布負責人姓名

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

數位浪潮下，為保護國人在金融機構與行動支付上的資料安全保護，建立行政院層級的個資外洩聯繫機制，金管會今（7）日宣布擬修法要求一旦這些機構有個資外洩，一律在最慢72小時內需通報金管會，並新增三項強化監理措施，金管會可依法派員檢查、銷毀個資，甚至可以公布違法公司及其負責人的姓名，最快年底前可上路。

金管會法律事務處處長徐萃文今日表示，為因應行政院建立院層級個資外洩聯繫機制，已明定相關聯繫作業要點，因此金管會也研擬修法「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法，採一致性作法，明定發生重大個人資料事故，應於72小時內通報金管會，於其他法令另有規定時，仍應依各該法令規定辦理，例如重大偶發或重大異常事件，仍應依相關法令規定儘速通報。徐萃文舉例，例如之前一銀發生ATM盜領案即是一例。

此外，此次修法也明定新增新的監理措施。金管會接受非公務機關通報重大個人資料外洩事故後，得依個人資料保護法為適當之監督管理措施 ， 如一、派員檢查；二、沒入或命銷毀違法蒐集之個人資料；三、公布非公務機關之違法情形及其名稱與負責人姓名等。

徐萃文說，將依行政程序法規定進行法規預告60天，並徵求各方意見，最快年底前可以對外公布施行。

金管會 一銀 行動支付

延伸閱讀

不當異業銷售旅平險 金管會開罰二保險740萬元

《「我是有錢人」迷思639》「基金風險報酬等級（RR值）」到底是幫忙，還是害了投資人？

桃園五倍券綁定資安藏憂？ 資科局：不實廣告誤導

擅用密碼盜取人力銀行個資 夫妻遭起訴

相關新聞

國銀8月對中小企業放款破千億 創歷年同期新高

疫情影響企業營運，國銀力挺中小企業，金管會今天公布統計顯示，國銀8月對中小企業放款達新台幣1045.37億元，為今年以來...

逾60萬人五倍券綁台灣Pay 占行動支付63%

衝刺數位五倍券，八大公股銀行、「台灣Pay」聯手店家祭出新台幣5.6億元加碼優惠，財政部統計，截至6日整體台灣Pay數位...

五倍券明開始消費 金管會：金融機構可伺機加碼

五倍券明天將開始累計消費，數位五倍券還有名額，多家銀行近期也陸續推出「晚鳥」優惠或消費加碼。金管會銀行局表示，如果民眾如...

國人前八月刷卡破2兆元大關 國泰世華奪回卡王寶座

少了繳稅因素，金管會今（7）日公布國人信用卡刷卡情形，8月國人簽帳金額約2,512億元，較7月減少842億元，但仍是今年...

只讓中信贏1個月 國泰世華8月搶回刷卡雙冠寶座

金管會銀行局今公布8月國內信用卡情況，7月份中信銀靠著報稅優惠順利超車過去的「常勝軍」國泰世華銀，一口氣拿下刷卡王、發卡...

不當異業銷售旅平險 金管會開罰二保險740萬元

金管會今（7）日再度對美聯保險代理人與及美商安達產物各自開罰140萬元及600萬元，都未經保險局許可，各自在易遊網及虎航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。