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旅遊行程平台KLOOK攜AFTEE 首推旅遊先買後付服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

旅遊行程業者KLOOK拓展各種支付體驗，繼8月串接LINE Pay後，即日起也推出「先買後付」服務「KLOOK便利付」，下訂後14天內付款即可，支援網路銀行轉帳、無卡分期，以及便利商店現金付款與ATM轉帳，消費者可依照自己的需求和偏好彈性選擇不同支付方案。

「KLOOK便利付」串接AFTEE先享後付服務， 消費者在下單時選擇「KLOOK便利付」，將會自動跳出手機驗證視窗，驗證完後即可完成結帳手續，不需立即付款，等到訂單成立後憑繳費通知簡訊或是AFTEE App，14天內至7-ELEVEN、FamilyMart 全家便利商店、Hi-Life 萊爾富、OK超商等便利商店使用現金繳款，或透過實體ATM、網路銀行轉帳，KLOOK全平台商品皆可使用便利付服務完成付款。

對於沒有信用卡的消費者，「KLOOK便利付」也支援無卡分期功能，消費者可在結帳時自由選擇將單筆訂單金額分成3期以上付款，再依各期需繳納的時間完成付款即可；透過繳費通知簡訊或是AFTEE App，可以輕鬆檢視先前的訂單繳費狀態。恩沛科技執行長角元友樹表示，AFTEE先享後付在台灣推出3年多以來，有超過40萬用戶，首度將先享後付功能運用在旅遊體驗預訂平台。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，持續嘗試並拓展各種不同方案，目前KLOOK全球支援超過40種貨幣或支付方式，KLOOK便利付的上線更讓偏好現金支付或沒有信用卡的消費者，有了另外一種支付選擇，甚至透過先買後付、無卡分期等來降低支付門檻，在新加坡、香港、馬來西亞等市場也將陸續推出類似的服務，回應與時俱進的消費趨勢與需求。

全家便利商店 信用卡

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