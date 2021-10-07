五倍券明開始消費 金管會：金融機構可伺機加碼
五倍券明天將開始累計消費，數位五倍券還有名額，多家銀行近期也陸續推出「晚鳥」優惠或消費加碼。金管會銀行局表示，如果民眾如果還沒有決定領取方式，還是可以考慮綁定數位五倍券，五倍券消費可以累積到明年4月，各金融機構也可看後續使用情況考量加碼。
銀行局副局長林志吉表示，五倍券數位綁定目前還有名額供民眾綁定，以經濟部中小企業處的資料，截至今天為止，數位券綁定有399萬3259人、預約紙本券有1193萬6961人。相較去年三倍券數位綁定181萬人，今年有399萬人，成長率達120%，「是相當不錯的成績。」
據金管會統計，截至9月17日數位綁定之前，各金融機構加碼預算為33億元，是否要再提高？林志吉表示，金融機構是否新增加碼，由各金融機構自行考慮經營與行銷策略，五倍券消費累積可到明年4月，各金融機構可以看後續使用情況來做考慮。
此外，日前立委呼籲，小商家如果使用行動支付，應給予免手續費或減輕手續費負擔等優惠，否則數位券綁定再踴躍，小店家也無法受惠。林志吉表示，有找相關業者開過會議，目前還在研議中，會再做進一步處理。
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