國人前八月刷卡破2兆元大關 國泰世華奪回卡王寶座

少了繳稅因素，金管會今（7）日公布國人信用卡刷卡情形，8月國人簽帳金額約2,512億元，較7月減少842億元，但仍是今年單月第四高金額。且不畏本土疫情擴散，累計1~8月國人仍刷破2兆元大關，較去年成長。其中國泰世華銀行不僅以單月簽帳金額414.7億元，搶回刷卡王寶座；單月新增發卡數高達16.43萬張，亦是國銀第一，搶下雙料冠軍。

據銀行局統計，國銀截至今年8月底止，計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,157萬張，總有效卡數約3,314萬張。

此外，8月國人刷卡簽帳金額約2,512億元，較7月3,354億元減少842億元。銀行局副局長林志吉表示，減少主要原因是因為國人用信用卡刷卡繳稅，導致7月有所得稅簽帳入帳，而 8月少了這個因素，導致大幅減少。

不過林志吉強調，若跟去年每月平均消費約2,500億元左右相比，今年8月還是有超過去年平均數，也不算少，只是較7月少而已，而且是今年以來單月第四高紀錄。

若跟去年8月刷卡消費2346億元相較，亦增加了166億元。林志吉說，主要是國人隨著疫情紓緩，比較有出門消費、商店餐廳也陸續開放，消費情形都有比較好。

至於累計方面，今年1~8月國人累計刷卡消費已破2兆元大關，達到2兆225億元，若跟去年同期刷卡1兆9,749.8億元相較，今年還增加2.41%。

個別銀行刷卡情形來看，簽帳金額前三大分別是國泰世華銀行以414.7億元居冠，中國信託銀行跟玉山銀分別以約378億元及約372億元排名第二、三名。

8月新發卡王由國泰世華銀以16.43萬卡排名第一，國泰世華銀8月新推出 CUBE 卡上市，與市面上多數信用卡不同，提供三種「指定通路高回饋組合」年底前自由選最高回饋9%，吸引新訪友加入行列；此外中國信託單月發卡近8.4萬張排名第二，第三名則是台新銀亦有近5.35萬張新卡量。