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聯準會縮表腳步近 法人：這類債券後勢看好

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

時序進入第四季，距離美國聯準會（Fed）縮減購債時刻表越來越近，債券市場表現分歧。瀚亞投資表示，根據過去經驗，在縮減購債前一年，債券市場中以高收益債券表現最佳，而新興市場債可望在減債後落後補漲，減債後利空出盡，且升息階段代表景氣正向復甦，利差收窄反而有助債券價格表現。

瀚亞投資指出，美國聯準會的一舉一動都牽動債券市場，密切關注但毋須過度恐慌。Bloomberg資料顯示，各類型債券過去經歷減債前後走勢來看，減債前一年高收益債券表現良好，又以歐洲高收益債券最不受影響；新興債券減債前表現平平，但減債後利空出盡，反而有大幅落後補漲機會；至於投資等級債則是減債前備受壓抑，減債後才恢復正常水準。

展望第四季，瀚亞投資認為，看好擁有較高殖利率，且有利差收斂機會的高收益債券及新興市場債券，將是最有潛力的市場。此外，隨著全球經濟持續復甦，企業體質轉佳，高收益債券跟新興企業債違約率下滑有助於支撐債券價格。

瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊指出，今年來高收益債券市場報酬率在所有債券類別中表現最佳，主因發行企業基本面健康、殖利率較高，因此在寬鬆環境中吸引買盤進入，不僅市場需求熱絡，發行人動作也相當積極，發債量來到今年新高。觀察近期美國高收益債券價格並未受到供給增加走跌，反而穩步走高，顯示近期美國高收益債券市場交易熱絡，且需求龐大，支撐高收益債券價格走勢。

新興債市展望部分，瀚亞投資認為今年來新興市場債券利差收斂幅度落後於成熟國家，但新興公司債違約率下降，有助未來利差收斂，看好債券表現，未來實際升息階段，市場景氣正向復甦，新興市場債券亦可望受惠。操作建議透過平均配置於新興美元債、新興企業債以及新興當地貨幣債的333策略，靈活調整債券比重，達到分散風險並抓住新興市場的投資機會。

債券 美國聯準會

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