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五倍券明天開用 國泰世華今再祭數位加碼

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

振興五倍券將於明天（10月8日）正式開放使用，國泰世華商業銀行今宣布再給更多綁定數位券加碼優惠升級！專屬優惠擴大至網購、美食、3C、購物及旅遊等範圍，且以票券形式直接匯入國泰優惠APP中，讓卡友出門帶著走，隨享優惠，非常方便。

國泰世華商業銀行表示，卡友只要在2021年10月31日前綁定國泰世華卡，皆能享有指定通路升級版「優惠大禮包」（折價總價值逾新台幣5,000元）及指定星級飯店住宿升等禮遇；若搭配刷國泰世華CUBE卡，自主切換適合的權益方案，再享指定消費享3%小樹點（信用卡）回饋，且回饋「無上限」，每一筆振興消費都能快速累點，刷愈多賺愈多，還可「隨刷隨折」，是民眾振興經濟、聰明消費的最佳選擇。

此外增加網購通路加碼優惠，包括momo購物網結帳時輸入國泰優惠APP振興票券折扣碼，享單項指定商品滿2,500元現折500元優惠。東森（2614）購物享單筆滿1,000元現折100元優惠。生活市集享單筆滿999元現折270元優惠。Pinkoi享單筆滿5,000元現折350元優惠，再送150元折價券。

此外，果陀劇場祭門票8折優惠，單筆票價最高折抵600元。還有九乘九文具專家單筆滿388元贈11元折價券乙張。限量送完為止。丸壽司憑國泰優惠APP振興票券，外帶單筆滿1,000元享88折優惠。尚亨運動用品享單筆滿3,500元贈500元購物金; 單筆滿5,000元贈1,000元購物金。全真瑜珈憑國泰優惠APP振興票券，購買5堂1對1私人教練課程享優惠價5,000元(原價8,400元)等新增優惠。

國泰世華 APP 網購 五倍券

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