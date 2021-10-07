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只讓中信贏1個月 國泰世華8月搶回刷卡雙冠寶座

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會公布最新統計，8月國人刷卡金額2512億元，是今年以來單月第4高。 記者曾學仁／攝影
金管會公布最新統計，8月國人刷卡金額2512億元，是今年以來單月第4高。 記者曾學仁／攝影

金管會銀行局今公布8月國內信用卡情況，7月份中信銀靠著報稅優惠順利超車過去的「常勝軍」國泰世華銀，一口氣拿下刷卡王、發卡王雙寶座，但到8月份，國泰世華銀重新搶回刷卡王、發卡王雙冠王地位，顯見兩家大型發卡銀行第3季開始競爭進入白熱化狀態。

根據銀行局統計，8月國人刷卡金額為2512億元，較7月的3354億元、單月減少842億元，但仍是今年前8月的第四高紀錄，只比7月、3月、1月低；今年前8月國人刷卡金額累計已達2兆225.6億元，比起去年前8月小幅增加2.41%。

銀行局副局長林志吉表示，7月因為有所得稅入帳的因素，所以7月基期高，而去年國人每月簽帳金額平均為2500億元，8月份的2512億元還在去年月平均數之上，也比起去年8月的2346.7億元高，代表並沒有出現衰退；隨著疫情逐漸舒緩，民眾開始出門活動、做相關消費，實體店面也都開放，預估後續消費可望持續回溫。

就個別銀行來看，7月份中信銀超車國泰世華銀拿刷卡王與發卡王，但8月份國泰世華銀再度奪回寶座。8月國泰世華銀簽帳金額414.7億元、拿下第一名；第二是中信銀377.8億元；第三名是玉山銀行372億元。

8月發卡部分，第一名也同樣由國泰世華銀16.4萬張拿下，第二名為中信銀8.4萬張，第三名則是台新銀行5.3萬張。

國泰世華 中信銀

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