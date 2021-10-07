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不當異業銷售旅平險 金管會開罰二保險740萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會今（7）日再度對美聯保險代理人與及美商安達產物各自開罰140萬元及600萬元，都未經保險局許可，各自在易遊網及虎航與華信二家航空公司不當銷售網路平安險，除了罰金外，金會也對安達祭出停售處分，自裁處書到達之翌日起停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安保險及其他同類型保險商品6個月，於提具具體改善計畫報經金管會同意後，始得恢復辦理。

保險局副局長林志憲表示，美聯保代非經金管會許可辦理網路投保業務之保險代理人公司，卻於2019年間在易遊網提供消費者於旅行社網站購買保險商品，並線上付款，且以線上簽名方式辦理投保，其效果與網路投保相當，該公司顯有辦理網路投保業務之實，核與法令規範不符且影響市場秩序與消費者權益，核處罰鍰90萬元。

此外，美聯保保代要保書未經要、被保險人簽名、或有簽名不一致、或有業務員報告書所載之被保險人姓名錯誤等情形，且與保險公司文件不一致，該公司未確實審核要保文件，依法核處限期1個月改正，併處罰鍰50萬元。

此外，安達產險分公司2018年10月與華信跟虎航2家航空公司合作，使消費者於航空公司網站訂購機票後，可於線上一併購買旅遊保險，惟查航空公司並不符合「保險業保險代理人保險經紀人與異業合作推廣附屬性保險商品業務應注意事項」所定得合作之異業對象，該分公司違規辦理與航空公司之業務合作，違反行銷通路之適法性管理，核與法令規範不符。

保險局表示，異業合作目前有開放跟旅行社合作，但沒有開放跟航空公司直接合作。而且安達產險與航空公司合作銷售旅遊保險是「再犯」，之前已經金管會於2018年6月5日核處罰鍰120萬，此次是屬再犯。

考量招攬、核保面缺失、內稽內控面缺失，加上公司對旅遊保險商品實際發放佣金率有超逾計算說明書所載附加費用率之情事，核有礙健全經營之虞。綜合以上原因，因此加重處罰提高罰金至600萬元。

經保險局查核，美聯保代自2017年7月至2020年6月，三個通路違法收取保費收入達到3,675多萬元，保單件數為21萬件左右。

保險 金管會 虎航

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