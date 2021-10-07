國銀前八月放款中小企業5,807億元 華南銀最多
金融監督管理委員會今（7）日新公布8月國銀對中小企業放款情形。據銀行局統計，截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆3,931億元，8月單月放款1,045.37億元，創下史上同期新高，較去年8月對中小企業放款675億元跟前年317億元都有顯著增加。
此外，據銀行局統計，今年以來累計前八月對中小企業放款已達到5,807.48億元，距離全年目標3,000億元，達成率為193.58%。
其中對中小企業放款最多的個別銀行方面，前五大放款銀行依序是華南銀501億元、合庫銀483億元、第一銀480億元、台企銀（2834）414億元及彰銀（2801）373億元。
銀行局副局長林志吉表示，放款超前目標，主要是因為自去年4、5月以來，各部會都推出各類紓困貸款方案，加上央行也對小規模營業店家有加碼紓困，因此造成企業或個人貸款逐步增加，
銀行局表示，8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.20％，占民營企業放款餘額比率為69.18％，分別較上月底之比率減少0.16及0.19個百分點；另外8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.29％，較上月底減少0.02個百分點。
金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。
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