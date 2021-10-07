快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

外銀滙豐銀攜手東元電機、智邦科技 開展綠色合作

經濟日報 / 記者楊筱筠 ／台北即時報導

展現金融服務優勢，並協助企業夥伴提升永續經營競爭力，滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣) 在綠色金融領域再創佳績，宣布與東元電機（1504）、智邦科技（2345）開展綠色金融合作。

滙豐台灣強調，當前台灣正處於減碳驅動的能源轉型期，隨著經濟結構的調整，將產生巨大的綠色金融需求。

滙豐台灣提供綠色保證函，為東元電機承攬的台灣第一座綠能循環經濟住宅園區中的機電統包工程進行擔保。東元電機在這座由台糖開發、坐落於台南沙崙的住宅園區內所完成的項目，兼具節能效益以及永續環保的元素，並採用智慧監控平台整合全區的各項系統。滙豐台灣亦透過該案符合綠色原則的保證函交易，以具體行動支持台灣綠色產業鏈發展。

此外，滙豐台灣與智邦科技簽訂為期一年的永續發展表現連結貸款協議，貸款金額為新台幣15億元。滙豐台灣說明，永續發展表現連結貸款目的是向企業客戶提供利息誘因降低融資成本，以藉此協助推動其達到與環境保護、社會責任、公司治理(ESG)相關的預設目標。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說：「從 ESG的角度來看，銀行傳統上一直專注於貿易方案或專案融資等產品。但當前是與產業界一起為創新綠色金融工具進行實踐和設定標竿的成熟時機，相信未來會有越來越多的企業在作出商業決策時，以永續原則為優先考慮因素。事實上，台灣企業正在從包括生產、消費和循環再利用等多個方面著手降低對自然資源的需求，經歷這一系列大大小小的變革轉型；其中，綠色金融發揮重要的作用。滙豐台灣作為永續金融領域的先行者，很榮幸能夠支持不同產業的客戶開展綠色交易，攜手在永續之旅邁進一大步。」

根據滙豐集團最新公布的「2021年永續融資及投資調查」，全球超過八成的企業表示，希望在未來兩年內將業務模式或資本分配轉向促進ESG 結果的活動，顯見企業逐漸認同ESG與成長潛力有緊密相關性。

東元電機 智邦科技 滙豐銀行

延伸閱讀

台積透過ESG平台 友善環境

都更、電廠融資 Q4重頭戲

新光銀首家碳中和分行 插旗全國最富區

會計、審計、評價準則助攻 提升企業永續價值報導揭露

相關新聞

他問跨行提款會在意手續費嗎？ 網曝「這1招」：不被銀行賺走

許多便利商店都會設置提款機（ATM），方便民眾就近領錢，然而，跨行提款需要收取手續費，讓不少人相當在乎。就有一名網友好奇發文詢問大家「會在意跨行領款手續費嗎？」文章曝光後，釣出內行網友分享撇步。

元大公益圓夢計畫助愛基會 應援花東學子

「小時候，你夢想做什麼職業呢？」元大志工講師對學童拋出問題，開啟孩子們對未來的無限想像，元大金控暨元大文教基金會第五屆「...

台幣連二貶 外匯跑了8億美元

熱錢落跑不停歇，台北股匯上演雙殺行情。匯銀主管指出，外資昨（6）日拋售台股後，估計匯出8億美元，進而促使新台幣匯率昨日貶...

聯貸市場 公股行庫天下

不畏新冠肺炎疫情衝擊，國內聯貸市場持續火熱。根據Refinitiv最新統計，今（2021）年前三季，聯貸市場仍是公股行庫...

新光銀首家碳中和分行 插旗全國最富區

新光銀行落實ESG，瞄準全國368鄉鎮市區平均家戶綜合所得總額最高的竹北市，開設該行第一間碳中和分行，首見與企金客戶合作...

美元高利定存 年息喊1.8%

美國釋出提前升息訊號，美元看升，吸引民眾趁新台幣強勢時換美元存高利定存，兼賺高利與未來升值利益，最近不少銀行推出新的美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。