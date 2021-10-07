外銀滙豐銀攜手東元電機、智邦科技 開展綠色合作

展現金融服務優勢，並協助企業夥伴提升永續經營競爭力，滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣) 在綠色金融領域再創佳績，宣布與東元電機（1504）、智邦科技（2345）開展綠色金融合作。

滙豐台灣強調，當前台灣正處於減碳驅動的能源轉型期，隨著經濟結構的調整，將產生巨大的綠色金融需求。

滙豐台灣提供綠色保證函，為東元電機承攬的台灣第一座綠能循環經濟住宅園區中的機電統包工程進行擔保。東元電機在這座由台糖開發、坐落於台南沙崙的住宅園區內所完成的項目，兼具節能效益以及永續環保的元素，並採用智慧監控平台整合全區的各項系統。滙豐台灣亦透過該案符合綠色原則的保證函交易，以具體行動支持台灣綠色產業鏈發展。

此外，滙豐台灣與智邦科技簽訂為期一年的永續發展表現連結貸款協議，貸款金額為新台幣15億元。滙豐台灣說明，永續發展表現連結貸款目的是向企業客戶提供利息誘因降低融資成本，以藉此協助推動其達到與環境保護、社會責任、公司治理(ESG)相關的預設目標。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說：「從 ESG的角度來看，銀行傳統上一直專注於貿易方案或專案融資等產品。但當前是與產業界一起為創新綠色金融工具進行實踐和設定標竿的成熟時機，相信未來會有越來越多的企業在作出商業決策時，以永續原則為優先考慮因素。事實上，台灣企業正在從包括生產、消費和循環再利用等多個方面著手降低對自然資源的需求，經歷這一系列大大小小的變革轉型；其中，綠色金融發揮重要的作用。滙豐台灣作為永續金融領域的先行者，很榮幸能夠支持不同產業的客戶開展綠色交易，攜手在永續之旅邁進一大步。」

根據滙豐集團最新公布的「2021年永續融資及投資調查」，全球超過八成的企業表示，希望在未來兩年內將業務模式或資本分配轉向促進ESG 結果的活動，顯見企業逐漸認同ESG與成長潛力有緊密相關性。