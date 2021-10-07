他問跨行提款會在意手續費嗎？ 網曝「這1招」：不被銀行賺走

許多便利商店都會設置提款機（ATM），方便民眾就近領錢，然而，跨行提款需要收取手續費，讓不少人相當在乎。就有一名網友好奇發文詢問大家「會在意跨行領款手續費嗎？」文章曝光後，釣出內行網友分享撇步。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，身邊的朋友都是有需要就提款，反正便利商店很多，但也有人是一定要省這筆錢，因此忍不住上網發問「會在意跨行領款手續費嗎？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「會耶，這個月就被收了20元手續費」、「手續費都5元啊，原則上就去那家銀行領就好啊，會在意」、「當然會，利息已經少到不行，不想手續費被銀行賺走」、「會，加起來就很多錢了」、「當然會，領10次就換一個便當」。

不過，也有網友分享免收手續費訣竅，「在意，所以辦了網銀，每個月有幾次的免費跨提」、「會在意，辦數位帳戶就好」、「現在跨行提款/轉帳每個月不都有十幾次以上的免手續費？這樣不夠用嗎？」、「不會，因為都有跨行提款優惠次數，用不完」。