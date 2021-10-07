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寧夏夜市用台灣Pay消費 一筆可現折10%最高現折50元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
彰銀董總斜槓YouTuber拍片力挺寧夏夜市攤商。 彰銀／提供
彰銀董總斜槓YouTuber拍片力挺寧夏夜市攤商。 彰銀／提供

新冠疫情無情摧殘，衝擊全國基層勞工、攤商與農漁民的生計，彰化銀行（2801）響應政府紓困振興政策創意出擊，由董事長凌忠嫄、總經理周朝崇化身YouTuber走訪寧夏夜市，全程使用台灣Pay，美食玩樂一鏡到底，邀民眾出門逛夜市，消費挺攤商，另外也提供額外加碼回饋，只要用台灣Pay（金融卡）來寧夏夜市消費，一筆可現折10%，最高現折50元，不限筆數，還可搭配好食券折抵消費金額。

隨著近日疫情趨緩，防疫逐步解封，景氣展望可望逐漸回溫，彰化銀行配合振興計畫，帶動消費力挺夜市攤商，協助導入台灣Pay，並簡化申辦程序，縮短等候時間，方便攤商申請，傾力拓展台灣Pay使用場域，期望讓更多人可以使用安全無現金接觸的台灣Pay在各大夜市消費。

此次疫情期間，彰化銀行除主動關懷受疫情影響客群，適時提供金融協助，共同度過疫情難關外，同時發揮創意由董事長凌忠嫄與總經理周朝崇聯手出擊，化身熱情YouTuber，前往台灣Pay合作商圈寧夏夜市拍攝YouTube影片，帶領行員進行美食競賽遊戲，與逛街民眾熱情互動，親身力挺夜市攤商，響應政府五倍券激勵政策，鼓勵民眾使用數位振興五倍券綁定台灣Pay外出消費刺激經濟。

夜市 疫情 彰化銀行

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