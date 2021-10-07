星展銀獲歐元雜誌全球最佳銀行及數位銀行雙料大獎

星展銀行被《歐元雜誌》評選為「全球最佳銀行」，這是星展連續第四年榮獲國際雜誌「全球最佳銀行」獎項，證明星展在業界的領先地位；同時星展也獲頒《歐元雜誌》「全球最佳數位銀行」，成為全球第一家在同一年度獲得該雜誌兩項大獎的銀行。此外，星展穩健的財務體質更獲得《環球金融雜誌》肯定，連續第13年蟬聯「亞洲最安全銀行」殊榮。

在台灣，星展銀行（台灣）優異的營運表現、數位創新能力及對人才的重視與培育，亦獲得多項肯定，除了被《亞元雜誌》評選為「台灣最佳外商銀行」，星展行動銀行digibank也在《2021 新加坡優良設計獎》中獲頒「 Experience Design 體驗設計獎」，並連續第四年贏得《HR Asia》「台灣最佳雇主獎」。而星展銀行（台灣）深耕在地市場、推動永續的努力，也在2021年卓越銀行評比中榮獲「最佳品牌形象獎」及「最佳永續經營獎」。

星展集團執行總裁高博德表示，星展銀行非常榮幸能再次獲得《歐元雜誌》「全球最佳銀行」及「全球最佳數位銀行」肯定。在疫情初期，我們便決定要化危機為轉機，從營運根本上重新定位星展對未來銀行的想像，並認為高度數位化、供應鏈轉型和永續發展，將成為未來主要趨勢，因此積極推出多項具前瞻性的創新專案。我們很高興在後疫情時代，仍然能在為客戶、員工與所在社區提供強而有力支持的同時，取得亮眼的營收。我們也相信在印度和中國的重大戰略合作計畫，將能進一步鞏固星展在亞洲的布局與發展。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，作為全球最佳數位銀行，星展致力發揮數位優勢，透過推出創新產品與服務、協助企業客戶進行數位轉型，以及培養台灣金融科技人才等方式，帶動台灣金融產業接軌國際。未來，星展銀行（台灣）也將持續推動金融創新、支持永續發展、培育在地人才，實踐深耕台灣的承諾。

《歐元雜誌》編輯Louise Bowman指出，星展銀行之所以能脫穎而出，是因為星展不僅在面臨疫情衝擊時展現營運韌性和良好的獲利能力，更能善用在數位領域的領先地位，不斷超越自我。

在疫情期間，星展銀行全力幫助客戶與所在社區度過難關，不僅批准了超過1.2萬筆總額逾62億新幣 （約新台幣1,275億元）的無擔保貸款和110億新幣（約新台幣2,263億元）的中小企業與微型企業客戶延期貸款，在疫情最嚴峻的時期，更運用科技設備與技術，協助新加坡政府以數位方式支付超過310億新幣（約新台幣6,377元），支持有迫切需求的家庭和企業。

此外，星展銀行更積極投資數位技術，推出多項指標性的創新計劃，包括利用區塊鏈技術，提供加密貨幣等數位資產的貨幣化和次級市場交易的星展數位交易平台（DBS Digital Exchange）、Climate Impact X碳權交易所、顛覆傳統跨境支付模式的區塊鏈開放平台Partior，以及運用超過100個人工智能模型，協助客戶進行財務規劃的數位諮詢解決方案DBS NAV Planner等。

星展銀行在2018年被《環球金融雜誌》評選為「全球最佳銀行」，同年獲選《金融時報》旗下《銀行家雜誌》「年度全球最佳銀行」，並接續於2019年和2020年，分別贏得《歐元雜誌》和《環球金融雜誌》「全球最佳銀行」獎項。今年再度榮獲《歐元雜誌》肯定，使星展銀行連續第四年獲得「全球最佳銀行」殊榮。

此外，在最新公布的《環球金融雜誌》全球前50最安全銀行名單中，星展銀行也連續第13年蟬聯「亞洲最安全銀行」，足見星展強健的財務資本、深厚的客戶關係與領先的數位策略，能在充滿挑戰的環境中依舊保持營運穩健。

《環球金融雜誌》全球前50最安全銀行名單在過去25年來被認可為金融業衡量信譽的標準。透過穆迪、標準普爾及惠譽信評公司的長期信用評等，以及全球前500 大銀行的整體資產來評估，選出最安全銀行。