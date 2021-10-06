快訊

曾力挺孫黃育仁參與董事改選 東元阿嬤辭世、享嵩壽103歲

指揮中心晚間緊急加開BNT 61到63歲民眾把握明天預約

拓展日常刷卡通路 新光銀拚明年流通卡再破百萬張

中央社 / 台北6日電

新光銀行積極布建刷卡通路，除了在全聯、全家便利商店可刷卡外，第4季開始新光銀行信用卡可嗶進7-ELEVEN；新光銀行預估，明年流通卡數將可破百萬關卡。

繼9月宣布分行入駐青埔地區後，新光銀行再鎖定竹科新貴商機，將原先位於新竹市東區的東新竹分行遷至新竹縣竹北市，更名「六家分行」，今天舉行喬遷開幕典禮，新光銀行董事長李增昌、副董事長李紀珠、總經理謝長融、新光人壽總經理黃敏義出席。

六家分行為新光銀行首家綠能分行，使用環保燈具和綠色建材，預計今年底前會在分行屋頂完備建置太陽能板，太陽能供電將提供分行戶外招牌和室內照明使用。

謝長融坦言，使用綠色建材並沒有比較省錢，每坪建造成本反而大約高出2至3成；但淨零碳排是國際趨勢，六家分行是新光銀行首家主打碳中和特色的分行，具示範意義，後續無論分行喬遷或舊址改裝，都會朝環保綠能方向努力。

副總經理吳碧芬指出，新光銀行今年底會將其中一張Bank Card換成環保材質，並主動協助卡友更換，該張Bank Card客戶群是新光銀行最大眾的客群，盼藉此提升環保意識。據估計，每張成本較一般材質成本約多出5成。

在搶攻信用卡市場上，吳碧芬透露，繼全聯、全家便利商店後，10月起新光信用卡可在7-ELEVEN通路刷卡，透過搶進民眾日常通路，盼打造新光生活圈；另今年底至明年初，也會配合OU數位存款帳戶推出信用卡，預計2022年流通卡數可破百萬大關。

吳碧芬說，受惠通路和商圈建置帶來的效果，以今年前8月數字來看，整體市場發行新卡張數年衰退14%，新光銀行反逆勢成長5%；整體市場流通和有效卡數成長2%至3%，新光銀行雙雙成長達8%，目前流通卡數約96萬多張，明年絕對可以再次站上百萬關卡。

全家便利商店 信用卡 環保

延伸閱讀

全聯在宜蘭傳藝社巧藝館 江蕙封麥六年首度露面力挺

推廣台灣傳統工藝 宜蘭傳藝「巧藝館」今開幕

新光銀：響應央行政策 上調特定區第二戶房貸利率

打造送禮首選！曾拌麵「金馬58虎虎生風禮盒」貴賓禮盒 全聯限量上架

相關新聞

新台幣匯率能不能重返28字頭？ 匯銀：先看這關鍵數據

熱錢落跑不停歇，台北股匯上演雙殺行情。匯銀主管指出，外資今（6）日拋售台股後，估計匯出8億美元，進而促使新台幣匯率今日貶...

熱錢續逃 新台幣收27.97元、貶6.3分連兩貶

熱錢賣股匯出，新台幣匯率今（6）日以27.97元作收，貶值6.3分，連兩貶並為近一個半月新低，台北外匯經紀公司成交量12...

名人選書／葉柱均召喚勇氣 激發正能量

台新投信總經理葉柱均指出，《召喚勇氣》有趣的地方在於提出人並不是無所懼，其實每個人都有恐懼脆弱的一面，真正的勇氣是學會與...

熱錢沒跑 外資連二月淨匯入

雖然台股震盪，外資近來頻頻賣超台股，但熱錢依舊留在國內，且已連二月淨匯入。金管會昨（5）日公布最新外資淨匯出入數字，繼8...

外匯存底 續創高

台股9月適逢多事之秋，指數重跌，外資在台持有新台幣資產規模驟減。中央銀行統計顯示，9月外資持有新台幣資產萎縮至6,913...

美元強勢 台幣緩步貶

熱錢匯出潮方興未艾。外資昨（5）日持續賣股匯出，估計至少7億美元，新台幣匯率終場貶值4.1分，以27.907元作收，為逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。