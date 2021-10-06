拓展日常刷卡通路 新光銀拚明年流通卡再破百萬張

新光銀行積極布建刷卡通路，除了在全聯、全家便利商店可刷卡外，第4季開始新光銀行信用卡可嗶進7-ELEVEN；新光銀行預估，明年流通卡數將可破百萬關卡。

繼9月宣布分行入駐青埔地區後，新光銀行再鎖定竹科新貴商機，將原先位於新竹市東區的東新竹分行遷至新竹縣竹北市，更名「六家分行」，今天舉行喬遷開幕典禮，新光銀行董事長李增昌、副董事長李紀珠、總經理謝長融、新光人壽總經理黃敏義出席。

六家分行為新光銀行首家綠能分行，使用環保燈具和綠色建材，預計今年底前會在分行屋頂完備建置太陽能板，太陽能供電將提供分行戶外招牌和室內照明使用。

謝長融坦言，使用綠色建材並沒有比較省錢，每坪建造成本反而大約高出2至3成；但淨零碳排是國際趨勢，六家分行是新光銀行首家主打碳中和特色的分行，具示範意義，後續無論分行喬遷或舊址改裝，都會朝環保綠能方向努力。

副總經理吳碧芬指出，新光銀行今年底會將其中一張Bank Card換成環保材質，並主動協助卡友更換，該張Bank Card客戶群是新光銀行最大眾的客群，盼藉此提升環保意識。據估計，每張成本較一般材質成本約多出5成。

在搶攻信用卡市場上，吳碧芬透露，繼全聯、全家便利商店後，10月起新光信用卡可在7-ELEVEN通路刷卡，透過搶進民眾日常通路，盼打造新光生活圈；另今年底至明年初，也會配合OU數位存款帳戶推出信用卡，預計2022年流通卡數可破百萬大關。

吳碧芬說，受惠通路和商圈建置帶來的效果，以今年前8月數字來看，整體市場發行新卡張數年衰退14%，新光銀行反逆勢成長5%；整體市場流通和有效卡數成長2%至3%，新光銀行雙雙成長達8%，目前流通卡數約96萬多張，明年絕對可以再次站上百萬關卡。