資訊系統建置違規 金管會處分全球人壽罰鍰60萬元
金管會保險局今天公告處分全球人壽（5873）罰鍰60萬元並予糾正。金管會保險局指出，全球人壽因為辦理資訊系統整合專案及資訊安全相關業務，有四點問題，以及相關專案的資訊安全檢核作業與法規不符，因此依照保險法第171條之1第4項規定處罰鍰60萬元，並依第149條第1項規定予以糾正。
金管會保險局指出，全球人壽辦理資訊系統整合專案及資訊安全相關業務，有四點違反法規之處，分別為經營團隊對董事會審核相關預算追加時，有不利於董事會控管情事，以及防火牆管理作業上有未評估妥適性、不利於公司網路安全狀況，三是未評估新核心系統使用可能產生的風險，不利於公司核心系統資訊安全控管，還有在辦理弱點檢視作業對安裝有安全疑慮的軟體，未建立定期檢視及控管機制。安全檢測作業上則是有不合規定之處，因此依法予以裁罰。
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